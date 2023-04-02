Однак є ймовірність, що його можуть продовжити. Коли може завершитися навчальний рік 2022 – 2023, читайте на 24 Каналі.

Читайте Канікули 2022 – 2023: коли та скільки відпочивають учні в Україні у час війни і терору Росії

Коли закінчиться навчальний рік 2022 – 2023

Так, цей навчальний рік має тривати до 30 червня 2023 року.

У його межах передбачені осінні, зимові, весняні та літні канікули. При цьому чиновники МОН наголошували, що дати канікул в українських школах можуть зміщуватися. Кожна школа може встановлювати їх самостійно, зважаючи на безпеку в регіоні. Однак важливо, аби тривалість відпочинку учнів, без врахування літніх канікул, не перевищувала 30 днів. При цьому влітку діти повинні відпочивати не менше двох місяців.

Коли канікули у школах України 2022 – 2023

Згідно з класичним календарем МОН канікули у школах України попередньо мали відбуватися за таким графіком:

осінні – з 24 по 30 жовтня;

зимові (різдвяні) – з 26 грудня 2022 по 8 січня 2023;

весняні (великодні) – з 27 березня до 2 квітня 2023;

літні – з 25 травня.

У приватних шкіл міг бути свій календар, який іноді відрізняється доволі суттєво від стандартного.

До теми Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли канікули у ліцеях та коледжах 2022 – 2023

Відповідно до триместрової системи у цих навчальних закладах канікули мали б тривати за таким графіком:

перші осінні – 3 – 9 жовтня;

другі осінні – 21 – 27 листопада;

новорічні – 25 грудня 2022 – 8 січня 2023;

лютневі – 10 – 19 лютого

весняні – 3 – 9 квітня;

літні – з 25 травня.

Чи продовжать цей навчальний рік

Що цікаво, у деяких містах України, наприклад у Києві, можуть продовжити навчальний рік у школах до 1 липня 2023. Усе задля того, аби компенсувати освітні втрати через війну. Також ухвалення цього рішення залежатиме від енергетичної та безпекової ситуації у нашій державі.