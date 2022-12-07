Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян. Так, Київ готується до навчання в школах у червні.
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Школярі Києва вчитимуться у червні
Київські чиновники розглядають кілька сценаріїв дій у разі тотального блекауту.
Наприклад, перехід у "режим догляду" за дітьми, їхньою безпекою та розвитком. Такий формат передбачає повне призупинення уроків: у всьому місті чи якійсь його частині. Усе залежатиме від енергетичної та безпекової ситуації.
Також департамент освіти столиці обговорює з директорами можливість вимірювання знань учнів з окремих предметів в окремих класах. Усе задля того, щоб зрозуміти, на що саме потрібно буде звернути увагу в червні.
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Коли школярі Києва підуть на зимові канікули
- Зимові канікули у столичних школах, за словами Кличка, розпочнуться 26 грудня 2022 року.
- При цьому триватимуть місяць – до 27 січня 2023 року.
- У цей час школи опалюватимуть в мінімальному режимі для підтримки системи опалення.
- Вчителі, за бажанням, можуть піти на час канікул в оплачувану відпустку.
- У випадку надзвичайної ситуації у місті частину шкіл використовуватимуть для роботи пунктів обігріву.