Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян. Так, Київ готується до навчання в школах у червні.

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Школярі Києва вчитимуться у червні

Київські чиновники розглядають кілька сценаріїв дій у разі тотального блекауту.

Наприклад, перехід у "режим догляду" за дітьми, їхньою безпекою та розвитком. Такий формат передбачає повне призупинення уроків: у всьому місті чи якійсь його частині. Усе залежатиме від енергетичної та безпекової ситуації.

Також департамент освіти столиці обговорює з директорами можливість вимірювання знань учнів з окремих предметів в окремих класах. Усе задля того, щоб зрозуміти, на що саме потрібно буде звернути увагу в червні.

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