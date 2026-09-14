"Необходимо оперативно перестроить учебный процесс": в МОН предупредили вузы Украины

Ситуация с безопасностью в Украине быстро меняется, поэтому вузы должны столь же быстро адаптировать процесс обучения. Образовательный процесс во время войны не может зависеть от одного сценария.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в фейсбуке.

Как будут работать вузы в Украине

Чиновник заявил, что каждое высшее учебное заведение должно заранее определить понятный протокол работы в различных условиях безопасности:

когда обучение проходит очно;

когда часть занятий переходит в дистанционный формат;

как действовать во время длительных воздушных тревог, перебоев с электричеством или связью и как возвращаться к привычному расписанию.

По его словам, участники образовательного процесса должны знать эти правила до того, как возникнет кризисная ситуация.

Дистанционный формат также должен быть готовой системой, а не решением, которое начинают собирать после очередной длительной тревоги. Рабочие места преподавателей, доступ к электроэнергии и интернету, университетская цифровая платформа, дистанционное расписание, учебные материалы, основной и резервный каналы связи – все это следует подготовить заранее,

– сообщил Трофименко.

За годы пандемии и войны все высшие учебные заведения разработали соответствующие решения. Сейчас целесообразно убедиться в их работоспособности и, в случае необходимости, усовершенствовать их, добавил он.

Будет ли проводиться обучение в случае воздушной тревоги

Отдельно заместитель министра рассказал об обучении во время воздушных тревог.

Безопасность всегда имеет приоритет. Если преподавателю или студентам нужно перейти в укрытие, синхронное занятие прерывается на время перемещения. Если после этого часть группы из-за проблем со связью, электроснабжением или условиями в укрытии не может вернуться к занятию, люди должны получить материалы для асинхронной работы, доступ к записи или другим учебным материалам, а также возможность получить консультацию преподавателя,

– уточнил он.

И добавил, что для университетов особенно важно гибко подходить к различным компонентам образовательной программы.

Лабораторные, практические занятия и работа со специальным оборудованием требуют очного присутствия – их следует планировать на периоды, когда это позволяет ситуация с безопасностью, или сразу в укрытиях. Консультации, самостоятельную или проектную работу можно организовывать дистанционно или асинхронно. Планирование лекций должно быть достаточно гибким, чтобы обеспечить усвоение необходимого материала в безопасных условиях и не потерять связь преподавателя с аудиторией,

– отметил Трофименко.

Такий підхід дозволяє зберегти зміст програми, навіть коли звичне розкладення приходиться постійно коригувати. Саме дифференциацію занять залежно від потреби в очному взаємодії, обладнанні або можливості самостійної роботи рекомендації пропонують заложити в модель освітнього процесу, продовжив він.

Что стоит знать о коммуникации

И еще один очень важный аспект: коммуникация.

Студент не должен искать расписание в одном чате, приглашения на занятия – в другом, а задания – в третьем. Университету нужна понятная цифровая точка входа и резервный канал на случай технических проблем,

– отметил заместитель главы МОН.

После длительных изменений формата важно оценить, что удалось пройти по программе, какие практические работы или темы требуют дополнительного времени, и скорректировать последующие недели обучения.