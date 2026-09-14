Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко у фейсбуці.

Як працюватимуть виші в Україні

Посадовець заявив, що кожен ЗВО має заздалегідь визначити зрозумілий протокол роботи за різних безпекових умов:

коли навчання відбувається очно;

коли частина занять переходить у дистанційний формат;

як діяти під час тривалих повітряних тривог, перебоїв зі світлом чи зв’язком і як повертаємося до звичного розкладу.

За його словами, учасники освітнього процесу мають знати ці правила до того, як виникне кризова ситуація.

Дистанційний формат теж має бути готовою системою, а не рішенням, яке починають збирати після чергової тривалої тривоги. Робочі місця викладачів, доступ до електроенергії та інтернету, університетська цифрова платформа, дистанційний розклад, навчальні матеріали, основний і резервний канали зв’язку – усе це варто підготувати завчасно,

– повідомив Трофименко.

За роки пандемії та війни усі заклади вищої освіти напрацювали відповідні рішення. Наразі доцільно переконатись в їх працездатності і, в разі потреби, вдосконалити, додав він.

Чи відбуватиметься навчання у разі тривоги

Окремо заступник міністра розповів про навчання у час повітряних тривог.

Безпека завжди має пріоритет. Якщо викладачу або студентам потрібно перейти в укриття, синхронне заняття переривається на час переміщення. Якщо після цього частина групи через зв’язок, електроенергію чи умови в укритті не може повернутися до заняття, люди мають отримати матеріали для асинхронної роботи, доступ до запису або інших навчальних матеріалів, а також можливість отримання консультації викладача,

– уточнив він.

І додав, що для університетів особливо важливо гнучко працювати з різними компонентами освітньої програми.

Лабораторні, практичні заняття та робота зі спеціальним обладнанням потребують очної присутності – їх варто планувати на періоди, коли це дозволяє безпекова ситуація або одразу в укриттях. Консультації, самостійну чи проєктну роботу можна організовувати дистанційно або асинхронно. Планування лекцій має бути достатньо гнучким, щоб забезпечити засвоєння необхідного матеріалу в безпечних умовах і не втратити зв'язок викладача з аудиторією,

– зауважив Трофименко.

Такий підхід дозволяє зберігати зміст програми, навіть коли звичний розклад доводиться постійно коригувати. Саме диференціацію занять залежно від потреби в очній взаємодії, обладнанні чи можливості самостійної роботи рекомендації пропонують закладати в модель освітнього процесу, продовжив він.

Що варто знати про комунікацію

І ще один дуже важливий аспект: комунікація.

Студент не повинен шукати розклад в одному чаті, покликання на заняття – в іншому, а завдання – у третьому. Університету потрібна зрозуміла цифрова точка входу та резервний канал на випадок технічних проблем,

– зазначив заступник очільника МОН.

Після тривалих змін формату важливо оцінити, що вдалося пройти за програмою, які практичні роботи чи теми потребують додаткового часу, і скоригувати наступні тижні навчання.