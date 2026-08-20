Забудьте о слове "взбудоражить": украинский язык более интересно описывает эмоции

Знаете ли вы, что русскому слову "взбудоражить" в украинском языке соответствуют сразу несколько слов? И это прекрасный пример того, насколько точно украинский язык может передавать нюансы значения.

Давайте разберемся, какие украинские эквиваленты заменят этот русизм; рассказываем со ссылкой на объяснения популяризатора языка и музыканта Рами Аль-Шаера.

Как правильно сказать на украинском "взволновать"?

В украинском языке немало слов, описывающих эмоции. Эмоциональности добавляет и вариативность уменьшительно-ласковых форм почти к каждому слову, даже к "ворог", о чем поется в главной песне государства – гимне: "згинуть наші воріженьки…".

Поэтому не стоит пользоваться русизмами, а лучше подобрать украинский эквивалент, который придется по душе именно вам. Ведь мы убеждены, что наш язык предложит несколько вариантов.

Если вас всколыхнули эмоции от неожиданного события, новости, встречи, некоторые могут описать это состояние словом – "взбудоражить". Слово, которое можно услышать в разговорном украинском языке, а возникло оно под влиянием русского "взбудоражить".

Впрочем, в украинском языке для этого значения есть свои точные и выразительные слова.

Русское "взбудоражить" означает сильно взволновать, встревожить, всколыхнуть, обеспокоить, привести кого-то в состояние эмоционального возбуждения.

Например: "Эта новость взбудоражила город".

На украинском языке, в зависимости от содержания, можно сказать:

схвилювати – вы ызвать сильные эмоции;

вы ызвать сильные эмоции; стривожити – вызвать тревогу, беспокойство;

– вызвать тревогу, беспокойство; занепокоїти – заставить волноваться;

– заставить волноваться; сколихнути – сильно повлиять на людей, вызвать широкий Суспильный резонанс;

– сильно повлиять на людей, вызвать широкий Суспильный резонанс; схитнути – нарушить спокойствие или устоявшееся состояние;

– нарушить спокойствие или устоявшееся состояние; разбурхати – сильно активизировать чувства, эмоции, суспильные настроения;

– сильно активизировать чувства, эмоции, суспильные настроения; збудити – если речь идет об эмоциональном состоянии.

Поэтому предложение "Новость взбудоражила всех" лучше заменить на: "Новость взволновала всех".

А если речь идет о сильном суспильном резонансе: "Ця подія сколихнула місто". Или: "Заява розбурхала суспільство".

Слово "врозбурхати" буквально связано с образом чего-то, что было спокойным, но вдруг начало бурлить.

Можно взбудоражить море, воду, ветер, а в переносном смысле – эмоции, чувства, страсти, общественные настроения.

А если вам не хватает выразительности, то можете воспользоваться такими вариантами:

баламутити,

бентежити,

гейкувати,

колошкати,

звихрювати,

полохати.

Интересно, что механически заменять "взбудоражить" одним украинским словом не стоит. Все зависит от того, что именно произошло с человеком или обществом, и нужно точно подобрать один из вариантов.

"Взбудоражить" – как по-украински: смотрите видео от Рами Аль Шайера

Слово "взбудоражить" – не лучший выбор в украинском тексте, ведь это русская форма. В украинском языке есть гораздо больше точных и эмоциональных соответствий. Можно выбрать одно любимое, но лучше подбирать разные варианты для разных ситуаций. Говорите на украинском!