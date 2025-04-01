Именно в ласкательной форме употреблено слово "враги" в гимне Украины. А почему именно "ворИженьки" рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Павла Мацьопы.

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Как правильно сказать "ворОженьки" или "ворІженьки"

Слово "вороженьки" – ласкательная форма к слову "враги".

В течение конца XIX-ХХ веков в разных словарях мы можем встретить два варианта использования слова – "ворОженьки" и "ворИженьки". Это доказывают "Правописный словарь Голоскевича", Словарь украинского языка, Большой толковый словарь (ВТС) и Толковый словарь украинского языка в 10 томах.

– – "Дівка заміж піде (пісня); Не співає чорнобрива, Кляне свою долю, А тим часом вороженьки Чинять свою волю" (Тарас Шевченко).

Но быстрее всего это слово приходит на ум в тексте Гимна Украины: "Згинуть наші воріженьки, как роса на сонці". Но как правильно пишется слово – "ворОженьки" или "ворИженьки"?

В оригинальном стихотворении Павла Чубинского, напечатанного в 1863 году, который лег в основу гимна, использовано слово "враги". Однако, чтобы придать ему мелодичности, слово изменили на "ворИженьки". Слово впервые появилось в буклете Дениса Сичинского, когда он адаптировал текст к исполнению, тем самым уменьшая агрессивность текста.

Текст гимна менялся несколько раз: во время революционных периодов и восстановления украинской государственности, что отражало политические и социальные изменения. И в публикациях текста гимна разного времени мы можем встретить варианты слова и через "о", и через "и".

Окончательная версия была утверждена в 2003 году, которая изменила слово "ворОженьки" на "ворИженьки". Поэтому именно только такой вариант является правильным.

Это объясняется следующим правилом правописания: существительные с полногласием -оро-, когда "о" переходит в "и" в словах со значением уменьшительности: "борода – борідка – борідонька, борідочка"; "ворог (вороги) – воріженько (воріженьки)"; "дорога – доріжка – доріженька, доріжечка"; "корова – корівка – корівонька".

Кроме того, такая замена текста гимна сделала его не только более мелодичным, но и подчеркнула определенное пренебрежение к врагам и уверенность украинцев в своей силе.

Вороженьки или вориженьки: смотрите видео

Но важно не путать его со словом "вороженька", потому что это уменьшительная форма к слову "гадалка" – "А вороженька заxорувала, Мені правди не сказала" (Щедрівка).

Обращайте внимание на правила украинского правописания, как, например, при употреблении слов "последний" и "крайний" и говорите правильно!