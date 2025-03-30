В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно!" 24 Канал рассказывает, как на нашем языке звучат части автомобиля, ссылаясь на тикток Марии Словолюб.

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Как называть части авто на украинском языке

И от новичков, и от опытных водителей можно услышать русизмы для обозначения частей автомобиля. Поэтому идем на помощь и предлагаем вам украинские соответствия, к самым распространенным ошибкам.

Поэтому не русские, а украинские слова:

не "ручник" – а "стоянкове гальмо" или "ручнИк;"

не "прєхранітель" – а "запобіжник",

не "сплошная" линия – а "суцільна",

не "ремень безопасности" – а "пасок безпеки",

не "падлокотник" – а "підлокітник",

не "дворники" – а "склоочисники",

не "прицеп" – а "причіп",

не "седушка" – а "сидіння",

не "рычаг" – а "важіль",

не "тормоз" – а "гальмо",

не "зеркало" – а "дзеркало",

не "прикуриватель" – а "прикурювач",

не "обочина" – а "узбіччя".

А вот слова "кермо" и "руль" можно использовать равнозначно.

В украинском языке есть своя профессиональная терминология, поэтому пользуйтесь ею. А еще помните, что многих слов в украинском языке нет, как, например, слова "подшипник".

Как части авто будут на украинском: смотрите видео

Водите внимательно и осторожно и говорите на украинском!