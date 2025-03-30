У рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!" 24 Канал розповідає, як нашою мовою звучать частини автомобіля, посилаючись на тікток Марії Словолюб.
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Як називати частини авто українською
І від новачків, і від досвідчених водіїв можна почути русизми для позначення частин автівки. Тому ідемо на допомогу і пропонуємо вам українські відповідники, до найпоширеніших помилок.
Отож не російські, а українські слова:
не "ручнік" – а стоянкове гальмо чи ручнИк;
не "прєхранітель" – а запобіжник,
не "сплошна" лінія – а суцільна,
не "ремєнь безопасности" – а пасок безпеки,
не "падлокотнік" – а підлокітник,
не "дворніки" – а склоочисники,
не "прицеп" – а причіп,
не "сєдушка" – а сидіння,
не "ричаг" – а важіль,
не "тормоз" – а гальмо,
не "зеркало" – а дзеркало,
не "прікурєватель" – а прикурювач,
не "обочіна" – а узбіччя.
А от слова "кермо" і "руль" можна використовувати рівнозначно.
В українській мові є своя професійна термінологія, тому послуговуйтеся нею. А ще пам'ятайте, що багатьох слів в українській мові немає, як, наприклад, слова "підшипник".
Як частини авто будуть українською: дивіться відео
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