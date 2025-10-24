"За грибами" или "по грибы": какой из этих вариантов написан с ошибкой

Для многих любимым осенним хобби является сбор грибов. Но порой люди допускают ошибку в рассказе куда они пошли – "за" или "по" грибы.

Как сказать правильно "за" или "по" грибы, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог репетитора по языку @bez.pravul.

"За грибами" или "по грибы" – как правильно сказать?

Сбор грибов – это и хобби и отдых для многих украинцев, особенно, когда золотая осень теплая и в меру дождливая.

Романтика осеннего леса и "тихой охоты" привлекает многих и некоторые допускают ошибку рассказывая куда он ходил.

Типичной языковой ошибкой является – "за грибами." Это калька с русского языка, которая не соответствует нормам украинской грамматики.

Правильной, устоявшейся формой является – "по грибы". Здесь мы пользуемся правилом, если обозначаем целенаправленное движение с целью чего-то, например сбор грибов, то всегда используем предлог "ПО" – по воду, по хлеб, по молоко, по дрова.

В этом случае цель – идти собирать грибы. В словарях, учебниках и художественной литературе вы найдете именно "по грибы".

А если обозначаем направление движения или идем позади кого-то, тогда – предлог "ЗА". Идти вслед за другом или идти за врачом в кабинет, как объясняет ресурс "Мова – ДНК нації". Поскольку грибы не ходят, то "ЗА" здесь не подходит вообще.

"За" или "по" грибы: смотрите видео

Когда осень стелется мхом, а лес шепчет грибные тайны, украинский язык тоже имеет свою тропу – и она ведет по грибы, а не "за грибами".

