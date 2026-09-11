"Закатка" или "закрутка": как на украинском языке назвать домашние консервы

Бытовая лексика часто сохраняет следы исторических влияний и языковых контактов. Так произошло и со словами "закатка" и "закрутка": в каком из них скрывается ошибка?

Хотя оба термина широко используются, только один из них относится к украинскому литературному языку, учитывая его происхождение. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Не говорите "закатка": как правильно?

Еще продолжается сезон заготовок нового урожая на зиму – овощей и фруктов, которые будут радовать вкусом в холодное время года.

Многие хозяйки любят готовить домашние консервы – это не только огурцы и помидоры, это ароматы лета, банки, сверкающие на полках кладовой и так вкусные зимой. И пошаговых рецептов на любой вкус сегодня можно найти множество – сладких, пряных, острых.

Рецепт консервированных помидоров: смотрите видео

Но когда дело доходит до названия, многие задумываются, как их называть: "закатка" или "закрутка"? Оба слова звучат знакомо, но какое из них соответствует украинской норме, а какое – кальке?

"Закрутка" – украинское слово, образованное от глагола "закручивать", ведь именно это мы делаем с крышкой:

закрутить крышку;

закрутить банку;

сделать закрутку.

Словари фиксируют "закрутка" как бытовое название домашних консервов, особенно тех, что закрываются металлическими крышками.

Обратите внимание! Ударение в слове падает на букву "А" – зАкрутка. Да и само слово многозначное, это и: крышка, банка, резьба, прическа, локон, кровоостанавливающая повязка и даже извилина головного мозга.

"Закатка" – слово, которое часто употребляют, когда говорят о домашних консервах. Однако украинские словари его не фиксируют.

Оно пришло в украинский язык из русского: "закатка" от "закатывать". В советские времена оно массово распространилось вместе с техникой консервирования с использованием металлических крышек, поэтому многие до сих пор употребляют его автоматически.

Что еще можно назвать заготовки на зиму?

Впрочем, украинский язык предлагает еще несколько вариантов. Их можно встретить на форумах и в комментариях под рецептами вкусных заготовок:

закривання ;

; закривки ;

; закриванці;

крутка;

купорка;

закупорка;

заготовки.

А вот другое собирательное слово для обозначения заготовок – "консервация", которое можно назвать "официальным" и встретить в официальных текстах. Оно происходит от латинского conservatio – "сохранение, охрана". В украинский язык оно пришло через французский – conservation в XIX веке и закрепилось как термин для обозначения процесса сохранения от порчи или разрушения.

И сначала это касалось архитектуры, а лишь позже – техники сохранения продуктов.

Обратите внимание! В языке есть важный нюанс, который стоит учитывать: консервирование – это название процесса, а консервация – собирательное понятие, обозначающее готовый продукт, то же самое, что "консервы".

Поэтому, когда вы говорите о банках с огурцами, вареньем или лечо, смело говорите: "У меня много закруток на зиму" – , и это будет и естественно, и по-украински. У вас есть любимый семейный рецепт?