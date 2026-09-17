В Украине будут наказывать за плагиат: МОН уже определило порядок
В Украине будут наказывать за плагиат в научных работах. В частности, будут лишать степени высшего образования.
Правительство уже утвердило Порядок лишения степени высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Как будут наказывать за плагиат
Эта процедура была урегулирована в соответствии с Законом Украины "Об академической добропорядочности". Он вступил в силу 31 июля 2026 года.
Так, в случае выявления академического плагиата, фабрикации или фальсификации в квалификационной работе автора будет лишен соответствующей степени высшего образования.
Порядок определяет, как именно должна проходить такая процедура – от рассмотрения сообщения о возможном нарушении до принятия решения и его правовых последствий.
Документ регулирует рассмотрение сообщения о возможном плагиате, процедуру принятия решения о лишении степени высшего образования и соответствующей квалификации и т. д.
Речь идет именно о нарушениях в квалификационной работе, на основании которой автору присудили соответствующую степень. Сам факт сообщения о возможном нарушении не является основанием для автоматического лишения ученой степени: сначала его должен рассмотреть уполномоченный орган учебного заведения или научного учреждения в соответствии с установленной процедурой.
Закон "Об академической добропорядочности" устанавливает общие для системы образования правила реагирования на такие нарушения и требует соблюдения прав всех участников процедуры. Рассмотрение сообщения о нарушении академической добросовестности должно завершиться в течение шести месяцев со дня его получения.
В Украине уже действует закон об академической добропорядочности
- В Украине на днях вступил в силу закон "Об академической добропорядочности". Он определяет правила для учащихся, студентов, преподавателей, ученых и учебных заведений.
- Закон определяет академическую добросовестность как условие качественного образования и научной работы.
- Учащиеся и студенты должны самостоятельно выполнять задания, если преподаватель не разрешил пользоваться дополнительными материалами. При использовании чужих текстов и изображений необходимо указывать автора или источник. Повторно использовать собственную ранее созданную работу теперь можно не всегда. Критерии оценки теперь должны обнародоваться заранее.
- Руководители учебных заведений отвечают за работу внутренней системы академической добропорядочности. Учебное заведение должно утвердить и обнародовать соответствующие правила, фиксировать сообщения о нарушениях и т. п. В правилах должны быть прописаны требования к учебным и научным работам, порядок рассмотрения жалоб, возможные наказания и порядок обжалования решений.