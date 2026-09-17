В Украине будут наказывать за плагиат: МОН уже определило порядок

В Украине будут наказывать за плагиат в научных работах. В частности, будут лишать степени высшего образования.

Правительство уже утвердило Порядок лишения степени высшего образования. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Как будут наказывать за плагиат

Эта процедура была урегулирована в соответствии с Законом Украины "Об академической добропорядочности". Он вступил в силу 31 июля 2026 года.

Так, в случае выявления академического плагиата, фабрикации или фальсификации в квалификационной работе автора будет лишен соответствующей степени высшего образования.

Порядок определяет, как именно должна проходить такая процедура – от рассмотрения сообщения о возможном нарушении до принятия решения и его правовых последствий.

Документ регулирует рассмотрение сообщения о возможном плагиате, процедуру принятия решения о лишении степени высшего образования и соответствующей квалификации и т. д.

Речь идет именно о нарушениях в квалификационной работе, на основании которой автору присудили соответствующую степень. Сам факт сообщения о возможном нарушении не является основанием для автоматического лишения ученой степени: сначала его должен рассмотреть уполномоченный орган учебного заведения или научного учреждения в соответствии с установленной процедурой.

Закон "Об академической добропорядочности" устанавливает общие для системы образования правила реагирования на такие нарушения и требует соблюдения прав всех участников процедуры. Рассмотрение сообщения о нарушении академической добросовестности должно завершиться в течение шести месяцев со дня его получения.

В Украине уже действует закон об академической добропорядочности