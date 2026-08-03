Об этом сообщила Государственная служба качества образования Украины. Закон определяет академическую добросовестность как условие качественного образования и научной работы.

Что предусматривает закон?

Основные ценности научной работы – честность, доверие, уважение, справедливость, ответственность, стойкость и решительность. Соблюдать эти принципы должны все участники образовательного процесса.

Ученики и студенты должны самостоятельно выполнять задания, если преподаватель не разрешил пользоваться дополнительными материалами. При использовании чужих текстов и изображений необходимо указывать автора или источник. Повторно использовать собственную ранее созданную работу теперь можно не всегда. Критерии оценки теперь должны обнародоваться заранее.

Руководители учебных заведений отвечают за работу внутренней системы академической добросовестности. Учебное заведение должно утвердить и обнародовать соответствующие правила, фиксировать сообщения о нарушениях и т. п. В правилах должны быть прописаны требования к учебным и научным работам, порядок рассмотрения жалоб, возможные наказания и порядок обжалования решений.

За формирование культуры академической добросовестности также отвечают родители несовершеннолетних учащихся. Они должны объяснять детям важность этих правил и поощрять их честно выполнять задания.

Что грозит за нарушение

За нарушение предусмотрена академическая ответственность. К ней может быть привлечено лицо, которому на момент нарушения исполнилось 14 лет.

Правил добросовестности должны придерживаться и эксперты, привлеченные к институциональным аудитам, сертификации педагогов, аккредитации образовательных программ и другим проверкам качества образования.

Если правила нарушил руководитель учебного заведения, кроме вуза, любой желающий может подать доказательства в территориальный орган Государственной службы качества образования. Это можно сделать в письменной форме или по электронной почте.