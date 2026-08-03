Про це повідомила Державна служба якості освіти України. Закон визначає академічну доброчесність умовою якісної освіти й наукової роботи.

Що передбачає Закон?

Основні цінності наукової роботи – чесність, довіра, повага, справедливість, відповідальність, стійкість і рішучість. Дотримуватися цих принципів мають усі учасники освітнього процесу.

Учні й студенти повинні самостійно виконувати завдання, якщо викладач не дозволив користуватися додатковими матеріалами. Під час використання чужих текстів, зображень треба вказувати автора чи джерело. Ще раз використовувати власну раніше створену роботу можна тепер не завжди. Критерії оцінювання тепер мають оприлюднювати завчасно.

Керівники закладів освіти відповідають за роботу внутрішньої системи академічної доброчесності. Заклад має затвердити й оприлюднити відповідні правила, фіксувати повідомлення про порушення тощо. У правилах мають бути прописані вимоги до навчальних і наукових робіт, порядок розгляду скарг, можливі покарання та спосіб оскарження рішень.

За формування культури академічної доброчесності також відповідають батьки неповнолітніх учнів. Вони мають пояснювати дітям важливість цих правил і заохочувати їх виконувати завдання чесно.

Що загрожує за порушення

За порушення передбачена академічна відповідальність. До неї можуть притягнути людину, якій на момент порушення виповнилося 14 років.

Правил доброчесності мають дотримуватися й експерти, залучені до інституційних аудитів, сертифікації педагогів, акредитації освітніх програм та інших перевірок якості освіти.

Якщо правила порушив керівник закладу освіти, крім вишу, будь-хто може подати докази до територіального органу Державної служби якості освіти. Це можна зробити письмово або електронною поштою.