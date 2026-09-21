В Украине планируют повысить зарплаты ученым: когда и насколько

Зарплата научных работников в Украине вырастет на 50 %. Повышение должно состояться в 2027 году.

Министерство образования и науки Украины уже заложило в госбюджет увеличение выплат ученым. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Денис Курбатов в интервью ZN.UA.

Насколько вырастут зарплаты ученых

Чиновник отметил: понятно, что нужно повысить зарплаты научных сотрудников.

Есть ряд других идей на следующий год, которыми, надеюсь, поделюсь позже,

– пообещал он.

Курбатов также уточнил, что в ближайшее время должна заработать Национальная система исследователей. По его словам, почти три тысячи лучших ученых смогут ежемесячно получать стипендии в размере десяти тысяч гривен.

Скажем откровенно: украинская экономика сейчас не выдержит зарплат европейского уровня не только для ученых, но и для других специалистов: учителей, врачей, воспитателей, сотрудников ГСЧС – они не менее важны для страны… Но мы ищем возможности,

– заявил заместитель главы МОН.

И добавил, что с этого года по результатам аттестации украинские исследователи получают дополнительные надбавки к зарплате. Эти надбавки могут достигать восьми тысяч гривен.

Правительство Украины уже утвердило порядок функционирования Национальной системы исследователей. Речь идет о государственной электронной платформе, которая будет автоматически собирать информацию о научных достижениях украинских исследователей и на основе этого формировать их рейтинг. Ученые, которые попадут в топ этого рейтинга, получат государственные стипендии.