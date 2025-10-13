На сегодня школа нуждается в молодых талантливых учителях. В противном случае через пять-десять лет придется реанимировать образовательную систему и это будет или совсем невозможным, или сверхсложной задачей.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак. Об этом информирует 24 Канал.

Смотрите также В Раде предлагают увеличить зарплату учителям до более 20 тысяч

Почему количество молодых учителей уменьшается?

Нардеп также привел интересные статистические данные.

За 10 последних лет общее количество учителей, которые преподают отдельные предметы, упало с 284 074 до 227 832, то есть на 19,7%. Причем количество учителей в возрасте до 30 лет уменьшилось катастрофически – с 48 953 до 22 045, то есть более чем вдвое,

– сообщил Бабак.

И добавил, что количество учителей в возрасте до 40 лет "упало" тоже с 61 872 до 49 005 или на 20%. Зато относительно стабильными являются возрастные категории 51 – 54 года, 55 – 60. Количество тех, кому больше 60, даже немного выросло.

Нардеп также сообщил, что доля учителей без категории (это в основном молодежь, которым есть куда расти) за 10 лет снизилась в полтора раза – с 12 до 8%. При этом доля специалистов высшей категории выросла на 10% – до 47%.

Решением такой ситуации, по мнению главы Комитета, является повышение зарплат педагогам. И это надо воплотить в жизнь не в течение 10 – 20 лет, когда молодой учитель не раз успеет разочароваться в профессии и уйдет из учебного заведения, а прямо сейчас, с первого дня его работы, отмечает он.

В противном случае, когда старшее поколение покинет школу, не будет никого им на замену,

– отметил Бабак.

По его словам, решение о повышении зарплат педагогам до уровня трех минимальных зарплат надо реализовать уже со следующего года.

Интересно! Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на заседании Образовательного комитета Верховной Рады недавно заявил, что правительство пока не может выполнить норму Закона "Об образовании" по повышению зарплаты учителям до 24 тысяч гривен. То есть на уровне трех минимальных окладов.

Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?