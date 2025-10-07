В Раде предлагают увеличить зарплату учителям до более 20 тысяч

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа в телеграме. Он уточнил, что есть возможность изменить структуру оплаты труда учителей с 1 сентября 2026 года.

Что предлагают в Образовательном комитете?

Бабак заявил, что сейчас впервые можно не просто "подтянуть" зарплаты, а изменить саму систему их начисления. И добавил, что доплаты – это важная поддержка, но это полноценно не решает проблему с зарплатой учителя, которая до сих пор является самой низкой в стране.

Представленные правки, по его словам, позволят уже с 1 сентября 2026 года выплачивать учителю ежемесячный оклад в размере не менее трех минимальных зарплат.

Сейчас молодой учитель с доплатой в 2 000 гривен получает "на руки" примерно 8 200 гривен. Мы хотим, чтобы он получал более 19 000 гривен. Впервые видим реальную возможность это сделать. Будем бороться за учительскую ставку в размере трех минимальных зарплат,

– написал нардеп.

И добавил, что для этого сделать еще нужно много: в частности, изменить структуру зарплаты.

Что думают в МОН?

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на заседании Образовательного комитета Верховной Рады недавно заявил, что правительство пока не может выполнить норму Закона "Об образовании" по повышению зарплаты учителям до 24 тысяч гривен. То есть на уровне трех минимальных окладов.