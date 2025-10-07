В Раде предлагают увеличить зарплату учителям до более 20 тысяч

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение нардепа в телеграме. Он уточнил, что есть возможность изменить структуру оплаты труда учителей с 1 сентября 2026 года.
Что предлагают в Образовательном комитете?
Бабак заявил, что сейчас впервые можно не просто "подтянуть" зарплаты, а изменить саму систему их начисления. И добавил, что доплаты – это важная поддержка, но это полноценно не решает проблему с зарплатой учителя, которая до сих пор является самой низкой в стране.
Представленные правки, по его словам, позволят уже с 1 сентября 2026 года выплачивать учителю ежемесячный оклад в размере не менее трех минимальных зарплат.
Сейчас молодой учитель с доплатой в 2 000 гривен получает "на руки" примерно 8 200 гривен. Мы хотим, чтобы он получал более 19 000 гривен. Впервые видим реальную возможность это сделать. Будем бороться за учительскую ставку в размере трех минимальных зарплат,
– написал нардеп.
И добавил, что для этого сделать еще нужно много: в частности, изменить структуру зарплаты.
Что думают в МОН?
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на заседании Образовательного комитета Верховной Рады недавно заявил, что правительство пока не может выполнить норму Закона "Об образовании" по повышению зарплаты учителям до 24 тысяч гривен. То есть на уровне трех минимальных окладов.
Даже несмотря на увеличение финансирования образования и выделение дополнительных 53,8 миллиарда гривен на оплату труда педагогов.
И добавил, что сейчас чиновники рассматривают два варианта повышения зарплат педагогам: только для учителей школ и для учителей, а также педагогов в профтехах и колледжах.
Большинство средств все же предварительно направят на школы, которые финансируют из субвенции.
Нардепы при этом предостерегли правительство от нереалистичных обещаний. Они напомнили, что анонсированное повышение на 50% может вызвать разочарование учителей, если в январе 2026 года его не будет.
Что известно о повышении оплаты труда учителям?
- Премьер Юлия Свириденко недавно анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
- Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.
- Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.
- С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.
- МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.