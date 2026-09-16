Новый механизм оплаты труда педагогов: от чего зависит и будет ли для всех одинаков

С сентября в Украине ввели новый механизм начисления заработной платы работникам образования. Он предусматривает отказ от Единой тарифной сетки.

Переход на новый механизм оплаты труда работников образования зависит от типа учебного заведения и источника его финансирования. Об этом говорится в разъяснении Министерства образования и науки Украины.

Почему зависит новый механизм оплаты труда работников образования

С 1 сентября 2026 года оплата труда работников образования выросла еще на 20%. Новые условия оплаты труда распространяются на педагогических и научно-педагогических работников школ, детских садов, учреждений внешкольного образования, профессионально-технических училищ, колледжей, вузов и других учреждений, где работают педагоги. Тем не менее порядок перехода зависит от типа учебного заведения и источника его финансирования.

Для учреждений, финансируемых из местных бюджетов, правительство рекомендует общинам и областным администрациям перейти на новые условия оплаты труда с 1 сентября 2026 года. Речь идет, в частности, о муниципальных учреждениях дошкольного, внешкольного, профессионального и предвузовского образования. То есть для этих учреждений переход на новую систему зависит от решения общины, учредителя и возможностей местного бюджета,

– отметили в МОН.

И добавили, что пока решение о переходе не принято, работники продолжают получать зарплату по Единой тарифной сетке с учетом повышения должностных окладов, действующего с 1 января 2026 года. При этом продолжается работа с правительством и общинами по обеспечению повышения зарплат работников дошкольного, профессионального и предвузовского образования, финансируемых из местных бюджетов, с 1 января 2027 года.

В учреждениях со смешанным финансированием зарплаты педагогических работников могут выплачиваться из разных источников. Например, зарплаты учителей школы финансируются из образовательной субвенции, а воспитателей дошкольного подразделения этой же школы – из местного бюджета. Различные источники финансирования не означают, что для педагогов одного учреждения должны действовать разные системы оплаты труда.

От чего зависит решение о переходе

В МОН отметили, что решение о переходе учреждения на новые условия оплаты труда зависит от того, является ли переход обязательным для конкретного учреждения или рекомендован правительством.

Обязательно переходят на новые условия оплаты труда учреждения, которые финансируются из государственного бюджета или получают средства из государственного бюджета (образовательную субвенцию),

– уточнили в ведомстве.

В частности, это школы и другие государственные учреждения, зарплату педагогов которых оплачивают за счет государственных средств.

В соответствии с решением органа местного самоуправления или другого учредителя переходят учреждения, финансируемые из местных бюджетов и для которых правительство определило переход как рекомендуемый. Это, в частности, муниципальные детские сады, учреждения внешкольного образования, а также муниципальные профессионально-технические училища и колледжи.

В таком случае решение должен принять учредители учреждения. При этом он должен предусмотреть в местном бюджете дополнительные расходы, утвердить или изменить смету и обеспечить возможность выплаты зарплат на новых условиях.