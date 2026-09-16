Перехід на новий механізм оплати праці освітян залежить від типу закладу освіти та джерела його фінансування. Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства освіти і науки України.

Від чого залежить новий механізм оплати праці освітян

З 1 вересня 2026 року оплата праці освітян зросла ще на 20%. Нові умови оплати праці охоплюють педагогічних і науково-педагогічних працівників шкіл, дитсадків, закладів позашкільної освіти, профтехів, коледжів, вишів та інших закладів і установ, де є педагоги. Все ж порядок переходу залежить від типу закладу освіти та джерела його фінансування.

Для закладів, які утримуються з місцевих бюджетів, уряд рекомендує громадам та обласним адміністраціям перейти на нові умови оплати праці з 1 вересня 2026 року. Йдеться, зокрема, про комунальні заклади дошкільної, позашкільної, професійної та фахової передвищої освіти. Тобто для цих закладів перехід на нову систему залежить від рішення громади, засновника та можливостей місцевого бюджету,

– зауважили у МОН.

І додали, що поки рішення про перехід не ухвалили, працівники продовжують отримувати зарплату за Єдиною тарифною сіткою з урахуванням підвищення посадових окладів, яке діє з 1 січня 2026 року. При цьому триває робота з урядом та громадами для забезпечення підвищення зарплат працівників дошкільної, професійної та фахової передвищої освіти, які фінансують з місцевих бюджетів, з 1 січня 2027 року.

У закладах зі змішаним фінансуванням зарплати педагогічних працівників можуть виплачувати з різних джерел. Наприклад, зарплати вчителів школи фінансують з освітньої субвенції, а вихователів дошкільного підрозділу цієї самої школи – з місцевого бюджету. Різні джерела фінансування не означають, що для педагогів одного закладу мають діяти різні системи оплати праці.

Від чого залежить рішення про перехід

У МОН зазначили, що рішення про перехід закладу на нові умови оплати праці залежить від того, чи є перехід обов’язковим для конкретного закладу, чи рекомендований урядом.

Обов’язково переходять на нові умови оплати праці заклади, які фінансуються з державного бюджету або отримують кошти з державного бюджету (освітню субвенцію),

– уточнили у відомстві.

Зокрема це школи та інші державні заклади та установи, зарплату педагогів яких оплачують за державні кошти.

Відповідно до рішення органу місцевого самоврядування або іншого засновника переходять заклади, які фінансуються з місцевих бюджетів і для яких уряд визначив перехід як рекомендований. Це, зокрема, комунальні дитсадки, заклади позашкільної освіти, а також комунальні профтехи та коледжі.

У такому разі рішення має ухвалити засновник закладу. При цьому він повинен передбачити в місцевому бюджеті додаткові видатки, затвердити або змінити кошторис і забезпечити можливість виплати зарплат за новими умовами.