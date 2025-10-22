"Действует советский принцип": какую зарплату получает молодой учитель без стажа и категории

Зарплата учителя сейчас составляет 60 – 70% от средней зарплаты по Украине. Зато в европейских странах этот показатель составляет 100 – 110%.

Об этом в своем телеграмм-канале написал глава Образовательного комитета Сергей Бабак. Об этом информирует 24 Канал.

Какую зарплату получают учителя в Украине?

Нардеп при этом отметил, что средние учительские зарплаты относятся к категории самых низких среди самых распространенных профессий.

Даже с доплатами и надбавками они в среднем не превышают 14 – 16 тысяч, когда средняя зарплата по стране – почти 26 тысяч (данные за август 2025 года),

– уточнил Бабак.

И добавил, что с зарплатой молодых специалистов ситуация еще хуже.

Без стажа и категории молодой учитель получает примерно 8 – 9 тысяч гривен. При таких обстоятельствах вопрос мотивации становится риторическим,

– заявил глава Комитета.

Он добавил, что действует советский принцип: низкая базовая ставка + многочисленные надбавки + фиксированные доплаты. Поэтому картина в целом непрозрачная, запутанная, к тому же значительную роль в таком начислении играет субъективный фактор.

Нардеп при этом считает, что низкая базовая ставка демотивирует молодых специалистов. Поэтому молодой учитель скорее всего не будет ждать, пока наработает стаж и повысит категорию, а просто пойдет искать финансово привлекательную работу.

Вот и имеем: профессия, где зарплата составляет максимум 70% от средней по стране, теряет престиж. Люди перестают идти работать в учебные заведения в любом возрасте,

– пишет Бабак.

Интересно! Секретарь Образовательного комитета парламента Наталья Пипа сообщила, что Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал предложение правительства о повышении оплаты труда педагогов школ на 50%.

Какую зарплату должны получать педагоги?

Он напомнил, что в 2019 году повысили зарплату врачам, потому что начался COVID. Следующими должны были быть учителя, но началось полномасштабное вторжение. Однако нардеп говорит, что сейчас впервые есть реальный шанс это изменить.

Он также отметил, что украинский учитель "на руки" должен получать на ставку 19 – 28 тысяч гривен. Соответствующую правку он подал в Госбюджет на 2026 год.

Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?