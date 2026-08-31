Систему оплаты труда работников образования изменят: насколько вырастут зарплаты педагогов

С 1 сентября зарплаты работников образования вырастут на 20 %. В начале этого года зарплаты были повышены на 30 %.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Кто получит больше

По словам главы правительства, вырастут должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников.

Одновременно мы меняем саму систему оплаты труда работников образования. С 1 сентября отказываемся от Единой тарифной сетки и переходим к системе, при которой оклад будет зависеть от должности и базовой величины, которая сейчас составляет среднюю зарплату по экономике Украины,

– отметил премьер.

И добавил, что новая система охватит школы, высшее образование, инклюзивно-ресурсные центры и государственные учебные заведения. Для дошкольного и внешкольного образования, профессионального и предвузовского образования органам местного самоуправления рекомендуется осуществить соответствующее повышение заработной платы работников образования с 1 сентября 2026 года.

Отдельно сохраняем доплату в размере 2600 гривен для учителей, работающих очно на прифронтовых территориях. Педагоги колледжей, готовящих специалистов для ОПК, энергетики, машиностроения и металлообработки, будут получать дополнительные 10% к окладу,

– добавил чиновник.

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки готовится пересмотреть систему формирования зарплат педагогов. Первый вариант нового законопроекта планируется подготовить примерно через полгода, однако когда документ может быть внесен в Верховную Раду, пока неизвестно.