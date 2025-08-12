Владимир Зеленский заявил, что поручил упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. Среди предложений есть идея зимней вступительной кампании для абитуриентов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время форума "Молодежь здесь", цитирует "Новости.LIVE".

Что сказал Зеленский об опровержении условий поступления в вузы?

Владимир Зеленский отметил, что по упрощению условий поступления в высшие учебные заведения была идея внедрения зимней вступительной кампании.

Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, чтобы летом по какой-то причине не удалось пройти (по конкурсу – 24 Канал). Были еще другие предложения и на все надо максимально внимательно посмотреть и дать надлежащие ответы,

– сказал президент Украины.

Соответствующие предложения Зеленский поручил подготовить украинскому правительству. Также среди идей есть повышение с 2026 года стипендий с 2026 года для всех студентов. По словам украинского лидера, это то, что давно не делали.

К слову, Владимир Зеленский также сообщил, что поручил правительству упростить пересечение границы для молодых украинцев, повысив порог с 18 до 22 лет. По словам президента, это поможет почувствовать больше свободы и уверенности многим семьям.