Як замінити "сдачу" українською: усе залежить від контексту

Слово "сдача" настільки часто звучить у побуті, що його легко автоматично перенести в українську. Але "сдача" — це не один конкретний український відповідник. У кожній ситуації своє слово.

Про значення слова "сдача" та як варто його замінити в українській мові, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Сдача" – як правильно українською?

Коли ми переходимо з однієї мови на іншу, часто перекладаємо не значення, а саму конструкцію. Так з'являється "сдача", яку намагаються механічно передати як "здача" в усіх можливих ситуаціях. Але українська мова точніша: вона розрізняє процес складання іспиту, подання документів, передавання роботи та повернення грошей. Тому тут важливо перекладати не слово, а його значення в конкретній ситуації.

До речі, саме тому неправильно було б сказати, що "здача" – це не завжди помилка. Українська мова знає це слово. Питання в тому, чи відповідає воно конкретному значенню.

Найпоширеніший контекст – це "сдача" це про кошти, які повертають покупцеві після оплати. Українська мова тут має своє – "решта".

Наприклад: "Дайте сдачу с пятисот гривен" → "Дайте решту зі 500 гривень" чи "Візьміть свою решту".

Цікаво! Про інші росіянізми, які ви вживаємо зі сфери фінансів, ми писали раніше – не кажіть "налічка", "мєлочь", "дєньгі", "доход".

Ще один випадок де ми активно калькуємо "сдачу", це у випадку з іспитом. Російською кажуть "сдавать экзамен". Українською нормативно:

"сдача экзамена" → "складання іспиту" ;

; "сдать экзамен" → "скласти іспит" ;

; "пересдача экзамена" → "перескладання іспиту".

Коли ж ми користуємося словом "здача"?

І тут часто виникає запитання: а чому тоді ми можемо "здати роботу", "здати звіт" чи "здати квартиру"?

Бо українське "здати" – нормальне слово. Просто воно має різні значення, і не кожна російська конструкція зі "сдачей" автоматично перетворюється на українську "здачу".

Тлумачні словники надають таке пояснення:

Дія за значенням здава́ти, зда́ти: "На дощаному паркані знайди об'яву про здачу квартири". (Євген Пашковський).

Дія за значенням здава́тися, зда́тися: "Капітуляція – це припинення збройного опору однієї зі сторін конфлікту та здача переможцю на визначених умовах або беззастережно" (визначення).

Теж можна зустріти – лишок грошей, що повертається при розрахунку; решта. Але мовознавці наполягають на використанні саме останнього варіанту.

Можна "здати роботу", якщо йдеться про те, щоб передати її викладачеві у визначений термін. Можна "здати звіт", "здати речі до камери схову", "здати об'єкт будівництва".

З квартирою теж усе гаразд: власник може "здати квартиру в оренду". Тому фраза "Здам квартиру" – цілком нормативна українська. В оголошенні, щоправда, часто просто пишуть "Оренда квартири".

Але важливо розрізняти дієслово "здати" та іменник "сдача".

Запам'ятаймо! Одне російське "сдача" в українській розпадається на кілька відповідників:

"сдача экзамена" → "складання іспиту" ;

; "сдача денег" → "решта" ;

; "сдача квартиры" → "оренда квартири" ;

; "сдача документов" → "здати документи (в архів)".

Тож перш ніж перекладати "сдача", варто запитати себе: а що саме здають?