Як українською звучатиме наложка, налічка, та ще кілька відомих слів пов'язаних фінансами, розповідає 24 Канал, посилаючись на учительку української мови Світлану Чернишову.
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Як українською буде налічка і не тільки
Справу з грішми ми маємо щодня, тому що купуємо чи продаємо. У когось це професія, а хтось просто споживач. Та навіть тут треба знати, як ці слова звучать українською.
Тому, зверніть увагу де ви ще помиляєтеся і вживаєте росіянізм:
- не деньги – а гроші,
- не дєнежний перевод – а грошовий переказ,
- не секономить деньги – а заощадити кошти,
- не банковская карта – а банківська картка,
- не мєлочь – а дріб'язок,
- не налічка – а готівка,
- не обналічівать – а розготівковувати,
- не взяти на прокат – а випозичити,
- не у розтрочку – на виплат,
- не наложений / накладений платєж – а післяплата,
- не виручка – а виторг,
- не получить доход – а отримати дохід,
- не розплатился – а розрахувався чи сплатив рахунки,
- не открил счьот в банке – а відкрив рахунок у банку.
Знайшли свої помилки? Часто їх не помічаємо, коли розраховуємося у крамниці, на ринку чи пошті, коли забираємо посилки. І зауважте, що в українській мові немає слова "розпаковка", а існує зовсім інше слово.
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Позбувайтеся кальок та росіянізмів та говоріть українською!