Як українською звучатиме наложка, налічка, та ще кілька відомих слів пов'язаних фінансами, розповідає 24 Канал, посилаючись на учительку української мови Світлану Чернишову.

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Як українською буде налічка і не тільки

Справу з грішми ми маємо щодня, тому що купуємо чи продаємо. У когось це професія, а хтось просто споживач. Та навіть тут треба знати, як ці слова звучать українською.

Тому, зверніть увагу де ви ще помиляєтеся і вживаєте росіянізм:

не деньги – а гроші,

не дєнежний перевод – а грошовий переказ,

не секономить деньги – а заощадити кошти,

не банковская карта – а банківська картка,

не мєлочь – а дріб'язок,

не налічка – а готівка,

не обналічівать – а розготівковувати,

не взяти на прокат – а випозичити,

не у розтрочку – на виплат,

не наложений / накладений платєж – а післяплата,

не виручка – а виторг,

не получить доход – а отримати дохід,

не розплатился – а розрахувався чи сплатив рахунки,

не открил счьот в банке – а відкрив рахунок у банку.

Знайшли свої помилки? Часто їх не помічаємо, коли розраховуємося у крамниці, на ринку чи пошті, коли забираємо посилки. І зауважте, що в українській мові немає слова "розпаковка", а існує зовсім інше слово.

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Позбувайтеся кальок та росіянізмів та говоріть українською!