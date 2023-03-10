Українці підтримали петицію про обов‘язкове статеве виховання у школах

Українці вже не вперше просять впровадити обов’язкове статеве виховання в шкільну систему. Тепер вони подали відповідну петицію і вона набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Тож, тепер президент Володимир Зеленський має розглянути цю петицію. Зазначимо, що її ініціювали онлайн-ресурс "Гендер в деталях" і громадський альянс "Політична дія жінок".

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Автори петиції наголошують, що завдяки інтернету діти можуть самотужки отримати доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство.

Через відсутність навичок аналізу інформації, діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести,

– йдеться у петиції.

Чому у школах важливе сексуальне виховання

Проте учні повинні знати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку, а також знати законодавство.

Автори вважають, що статеве виховання дітей значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту.

Закликаємо запровадити обовʼязковий курс статевого виховання, базований на культурі згоди, у початковій освіті, середній школі, а також у вищих і професійно-технічних закладах освіти,

– написали в петиції.

Зазначимо, що у 2019 році дослідження показало, що середній вік початку статевого життя в Україні 15 років для дівчат та 14 років – для хлопців. Ще 9% опитаних визнали віком сексуального дебюту 12 років.

В ЮНІСЕФ переконують, що сексуальне виховання – це не лише про секс, а про широке коло питань, що цікавлять дитину на етапах дорослішання. Так, вже в дошкільному й молодшому шкільному віці діти вивчають своє тіло, і це нормально.

Водночас МОН раніше запевняло, що в школах вже є статева освіта. Але того ж року у програму повернули скандальний підручник, який був сповнений сексизму та антинаукових тверджень.