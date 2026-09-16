Сервіз чи сервіс: що стоїть у серванті, а що оцінюють у ресторані

Часом одна літера може змінити не просто слово, а й увесь його зміст. Саме так сталося із "сервізом" і "сервісом". Вони схожі настільки, що їх легко випадково поміняти місцями.

Яке значення слів "сервіз" і "сервіс" та про їх походження розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Сервіз" чи "сервіс"– у чому різниця?

Чому ми можемо легко сказати "гарний сервіс" і "гарний сервіз", але матимемо на увазі абсолютно різні речі? Відповідь ховається не лише в одній літері, а й у цікавій історії запозичення цих слів.

Слова "сервіз" і "сервіс" різняться лише однією літерою. Через це вони часом ніби міняються місцями: сервіз починає "обслуговувати", а сервіс раптом опиняється на столі. Але насправді все навпаки.

Але запам'ятати різницю насправді нескладно.

Серві́З – це повний набір столового, чайного або кавового посуду, розрахований на певну кількість людей. Наприклад: порцеляновий сервіз чи столовий сервіз.

Се́рвіС – це обслуговування, надання послуг, забезпечення потреб людей. Тому кажемо: хороший сервіс у готелі чи сервісний центр.

Простіше кажучи:

серві́з – що? посуд.

се́рвіс – що? обслуговування, послуги.

Яке походження цих слів?

І тут починається найцікавіше – походження слів, адже обидва гості у нашій мові, але мають спільне далеке коріння.

Слово "сервіз" прийшло в українську через французьку мову. Французьке service мало, зокрема, значення "сервіз", "служба", "обслуговування". Значення "сервіз" пов'язують із французьким servir – "служити", "користуватися", "подавати на стіл". Тобто первісно тут є ідея служіння, подавання, обслуговування за столом.

А в основі французьких слів service, servir – латинське servitium "служба, рабство", пов'язане зі servus – "слуга, раб".

Слово "сервіс" в українську прийшло вже з англійської service – "служба, обслуговування", але в основі переосмислене французьке service.

Тобто їхня спорідненість не випадкова. Просто мовні шляхи були різними, а значення з часом розійшлися.

Чому ж ми плутаємо ці слова?

Ці слова плутають через людський фактор: слова дуже схожі за звучанням і написанням, бо обидва пов'язані з французьким service. А при нечіткій чи швидкій вимові літери "з" і "с" можуть звучати однаково.

До того ж ми часто вживаємо їх у близьких ситуаціях. Наприклад, у ресторані є і сервіз, яким накривають стіл, і сервіс, тобто те, як вас обслуговують.

Але поміняти ці слова місцями вже не вийде, бо все-таки у них дуже різне значення.

Подібна ситуація в українській мові виникає зі словами "розбещений" і "розпещений", які різняться однією літерою, але мають різні значення.

І маленька підказка для пам'яті: у сервіЗі є посуд, а сервіС – це послуга. Головне – не дозволити одній літері влаштувати мовну плутанину.