О значении слов "сервиз" и "сервис" и об их происхождении рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Сервиз" или "сервис" – почему разница?

Почему мы можем легко сказать "хороший сервис" и "хороший сервиз", но при этом иметь в виду совершенно разные вещи? Ответ кроется не только в одной букве, но и в интересной истории заимствования этих слов.

Слова "сервиз" и "сервис" отличаются всего одной буквой. Из-за этого они порой как будто меняются местами: сервиз начинает "обслуживать", а сервис вдруг оказывается на столе. Но на самом деле все наоборот.

Однако запомнить разницу на самом деле несложно.

Серви́З – это полный набор столовой, чайной или кофейной посуды, рассчитанный на определенное количество человек. Например: фарфоровый сервиз или столовый сервиз.

СервиС – это обслуживание, предоставление услуг, удовлетворение потребностей людей. Поэтому мы говорим: хороший сервис в отеле или сервисный центр.

Проще говоря:

серви́з – что? посуда.

сервис – что? обслуживание, услуги.

Каково происхождение этих слов?

И здесь начинается самое интересное – происхождение слов, ведь оба они пришли в наш язык, но имеют общие далекие корни.

Слово "сервиз" пришло в украинский язык через французский. Французское service имело, в частности, значение "сервиз", "служба", "обслуживание". Значение "сервиз" связывают с французским servir – "служить", "пользоваться", "подавать на стол". То есть изначально здесь присутствует идея служения, подачи, обслуживания за столом.

А в основе французских слов service, servir – латинское servitium "служба, рабство", связанное со servus – "слуга, раб".

Слово "сервис" вошло в украинский язык уже из английского service – "служба, обслуживание", но в его основе лежит переосмысленное французское service.

То есть их родство не случайно. Просто языковые пути были разными, а значения со временем разошлись.

Почему же мы путаем эти слова?

Эти слова путают из-за человеческого фактора: слова очень похожи по звучанию и написанию, ведь оба связаны с французским service. А при нечетком или быстром произношении буквы "з" и "с" могут звучать одинаково.

К тому же мы часто употребляем их в схожих ситуациях. Например, в ресторане есть и сервиз, которым накрывают стол, и сервис, то есть то, как вас обслуживают.

Но поменять эти слова местами уже не получится, ведь у них все-таки очень разное значение.

Подобная ситуация в украинском языке возникает со словами "розбещенный" и "розпещенный", которые отличаются одной буквой, но имеют разные значения.

И небольшая подсказка для памяти: в "сервиЗе" есть посуда, а "сервиС" – это услуга. Главное – не позволить одной букве устроить языковую путаницу.