"Щуриться": чи можна так сказати українською, коли сонце б'є в очі

Іноді слово формально є в словнику, але це ще не означає, що саме його варто обирати в кожній ситуації. Ба більше, слово у нашій мовімогло з'явитися під тиском.

Із дієсловом "щуритися" маємо саме такий випадок – воно зафіксоване в українській, але словники пропонують точніші й природніші відповідники. Розповідаємо про них з посиланням на "Горох".

Не "щуріться" – як сказати українською?

Сонце вдарило в очі – і ми мимоволі звужуємо повіки. Хтось скаже: "Щуруся, бо нічого не видно". Але чи є слово "щуриться" в українській мові?

Слово "щуритися" не вигадане і не є просто "неправильним" словом. Українські словники його фіксують. "Горох", наприклад, подає "щуритися" серед відповідників до "мружитися".

Проте в сучасному літературному мовленні, особливо коли йдеться про очі, найприродніше українською сказати:

мружити очі – мружитися;

жмурити очі – жмуритися;

щулити очі – щулитися.

Слово "мружитися" дуже добре передає саме цю дію: трохи прикривати очі повіками, наприклад від яскравого світла. У СУМ-20 маємо просте визначення: "мружити очі; жмуритися".

І це не книжне слово, відірване від живої мови. Воно чудово почувається в українській літературі:

Наприклад, у Олеся Гончара читаємо: "Сонце б'є їй в очі, вона мружиться і сміється".

А в Олеся Донченка: "У печі тріскотіли дрова, кіт мружився на вогонь..."

Жмуритися – теж прикривати або заплющувати очі. Це слово може мати й інші контексти, наприклад у назві дитячої гри "жмурки", коли одному з гравців зав'язують очі. У словнику до "Енеїди" Котляревського, наприклад, можна зустріти "жмуритись по куткам" пояснюється як гра в піжмурки.

Згадайте дитячий віршик:

"Жмурки-піжмурки смішні

У звірят і комашні.

Жук-жучище жмуриться,

Жмуристься не журиться.

Жабка он де – в жаборині,

А журавка – в журавлині."

Щулитися – теж може стосуватися очей, але має ширше значення: можна щулитися (згинатися, скорчуватися, горбитися від чогось) від холоду, страху, болю, а очі – щулити, звужуючи їх. А тварини – щулять вуха, тобто притискають їх до голови.

Але, якщо вам до вподоби "щуритися" зважайте на закінчення – не "щурітса". Цікаво, що сучасні редактори правопису позначать це слово як помилку.

Зверніть увагу! Раніше ми писали як сказати українськю слово – "заблуждение"! Воно має кілька цікавіших і влучніших відповідників.

Тож "щуритися" в українській мові зафіксоване, але коли йдеться про очі, маємо чудові природні слова – мружитися, жмуритися, щулитися. А найпростіше під сонцем сказати: "Мружся!"

Іноді найцікавіші мовні відкриття – це не пошук "забороненого" слова, а можливість побачити, скільки точних слів українська вже має для однієї звичайної дії.