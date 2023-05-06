Школи у кількох областях України на два дні переведуть на онлайн-навчання

6 травня 2023, 14:17
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У кількох областях України школярів на два дні переведуть на дистанційне навчання. Вчитимуться так учні 8 та 9 травня.

Такі заходи пов'язані із безпековою ситуацією. Де діти вчитимуться онлайн, розповідає 24 Канал

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Де учні вчитимуться онлайн 8 – 9 травня 

Полтавщина 

Департамент освіти і науки Полтавської ОВА, зважаючи на провокаційні обстріли з боку Росії, рекомендував школам Полтави 8 та 9 травня працювати дистанційно. Садочки працюватимуть у звичному режимі, поінформували у Полтавській ОВА.

Кіровоградщина

На Кіровоградщині учні 8 та 9 травня також вчитимуться онлайн. 

Знаємо, з яким підлим, цинічним, підступним ворогом воюємо. Життя і безпека – найголовніше,
– заявили у Кіровоградській ОВА.

В обласному департаменті освіти також розповіли, що здійснили моніторинг формату навчання учнів у різних областях на 8 – 9 травня.

Тернопіль, Львів не будуть в режимі онлайн, Закарпаття – не буде. Житомир, Черкащина і, загалом, більшість областей України перейдуть на дистанційне навчання. Більшу частину року діти навчаються дистанційно, тому не думаю, що це буде проблемою, а знання обов'язково надолужимо,
– уточнила очільниця освітнього департаменту Кіровоградської ОВА. 

Автор: Марія Волошин