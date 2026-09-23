Не "сіюмінутно": добираємо точне українське слово

Іноді ми так звикаємо до росіянізмів чи вони видаються нам настільки складними, що може видатися – українською ще сказати неможливо.

До прикладу, слово "сіюмінутно" може видатися таким, до якого немає перекладу. Розповідаємо про його значення та які відповідники дібрати посилаючись на "Словопедію".

"Сіюмінутно" — як сказати українською?

Тут цікава мовна пастка: "сіюмінутно" часто хочеться перекласти буквально, але українська не дуже любить такі механічні кальки і точно має свої варіанти слова.

Сама конструкція росіянізму "сиюминутно" побудована зі значенням "цієї миті", але українська мова має свої природні способи передати цю думку. Бо російське "сиюминутно" може означати різне.

Якщо йдеться про "просто зараз, у цю хвилину", українською природно сказати:

цієї миті ;

; цієї хвилини ;

; просто зараз ;

; тепер.

Наприклад:

"Цієї миті він перебуває в Києві".

"Цієї хвилини ми не можемо відповісти".

"Це потрібно зробити просто зараз".

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А якщо маємо на увазі щось, що відбувається дуже швидко, постійно змінюється, виникає кожної хвилини, тоді доречне слово – "щомиті":

"Ситуація щомиті змінюється".

"Щомиті може пролунати сигнал".

Є ще варіант "невідкладно", але він уже про інше – про те, що не можна відкладати, що не зачекає.

"Допомога потрібна невідкладно".

А якщо вам не вистачає емоцій, то можна сказати – "Вже і зараз!", це про те, що треба зробити дуже швидко або "Треба на вчора!".

Цікаво! Українська мова багата на вислови у яких приховано емоції, влучні коментарі чи порівняння. Нещодавно ми писали про два цікавих: "Агій на твою голову!" та "Як Пилип з конопель!".

Тому одного універсального відповідника для "сиюминутно" немає. І це якраз той випадок, коли потрібно спочатку оцінити ситуацію, а тоді дібрати слово. Говоріть українською!