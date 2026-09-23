Например, слово "сиюминутно" может показаться таким, для которого нет перевода. Рассказываем о его значении и о том, какие эквиваленты можно подобрать, ссылаясь на "Словопедию".

"Сиюминутно" – как сказать на украинском?

Здесь есть интересная языковая ловушка: "сиюминутно" часто хочется перевести буквально, но украинский язык не очень любит такие механические кальки и точно имеет свои варианты этого слова.

Сама конструкция русизма "сиюминутно" построена со значением "в этот момент", но в украинском языке есть свои естественные способы передать эту мысль. Ведь русское "сиюминутно" может означать разное.

Если речь идет о "просто сейчас, в эту минуту", на украинском естественно сказать:

цієї миті ;

; цієї хвилини ;

; просто зараз ;

; тепер.

Например:

"Цієї миті він перебуває в Києві".

"Цієї хвилини ми не можемо відповісти".

"Це потрібно зробити просто зараз".

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А если мы имеем в виду что-то, что происходит очень быстро, постоянно меняется, возникает каждую минуту, тогда уместно использовать слово "щомиті":

"Ситуація щомиті змінюється".

"Щомиті може пролунати сигнал".

Есть еще вариант "невідкладно", но он уже о другом – о том, что нельзя откладывать, что не подождет.

"Допомога потрібна невідкладно".

Если вам не хватает эмоций, то можно сказать – "Уже і зараз!", это о том, что нужно сделать очень быстро, или "Треба на вчора!". Интересно! Украинский язык богат выражениями, в которых скрыты эмоции, меткие комментарии или сравнения. Недавно мы писали о двух интересных: "Агій на твою голову!" и "Як Пилип з конопель!".

Поэтому одного универсального эквивалента для "сиюминутно" нет. И это вот тот случай, когда нужно сначала оценить ситуацию, а потом подобрать слово. Говорите на украинском!