Учні Волинського ліцею позували із символікою СРСР: відбулося службове розслідування

У квітні Волинський обласний ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні потрапив у скандал. Причина – фото ліцеїстів із забороненою символікою.

У закладі провели службове розслідування. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Учні Волинського ліцею позували із символікою СРСР

Все почалось із повідомлення користувача соцмережі X @junker_ukr, який представляється як офіцер Іван Галенко (позивний Юнкер). Він назвав ліцей "ідеологічною кузнею малоросів" та опублікував фото, де ліцеїсти позують із символами комуністичного руху – червоним прапором із серпом та молотом.

Я не розумію, якого *** наші військові ліцеї, куди батьки віддають дітей після 9 класу, ще досі не відчувають ніяких реформ. Дідівщина, проросійське середовище, а головне – абсолютна аморфність офіцерів-вихователів... На фото ще діти, яких довірили батьки вихователям, які виховують не в той бік. Взагалі,

– написав він.

Також опублікував фото підлітка в нацистській формі, який стоїть на тлі манекенів у формі радянських солдатів. Юнкер стверджував, що цей хлопець є "курсантом", якого звільнили "завдяки його зусиллям".

Також Іван Галенко зазначав, що були покарані ліцеїсти та офіцери, яких він звинувачував у поширенні комуністичної символіки.

Нагадаємо, в Україні діє заборона на використання комуністичної та нацистської символіки. Наприклад, виготовлення й пропаганда георгіївської стрічки загрожує штрафом. А от виготовлення, поширення комуністичної та нацистської символіки, пропаганда цих режимів карається позбавленням волі.

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Що кажуть посадовці

У Волинській ОДА та самому ліцеї пояснили: вихованці ліцею зображені лише на одному фото, де сфотографувалися з матеріальними цінностями музею прикордонного загону. У їхніх руках – прапор, з яким прикордонники воювали під час Другої світової війни. Щодо іншого фото, яке ширилось мережею, заявили, що ніякого стосунку до закладу освіти не має.

У самому закладі провели службове розслідування. Як стверджується, фото з прапором було зроблене ще у грудні 2024 року.

За результатами розслідування всі причетні до цього інциденту ліцеїсти (а не курсанти, наголошують у закладі) отримали дисциплінарні покарання. Офіцеру-вихователю оголосили попередження про неповну службову невідповідність.

Начальник ліцею, полковник Павло Боснюк зазначив, що за фактом публікації фото (не ліцеїстами, а офіцером Іваном Галенком), зареєстрували звернення до Управління Національної поліції України, СБУ.