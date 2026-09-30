"Сквозняк", "форточка", "отоплєніє": які слова часто вживають неправильно восени

Поки ми дістаємо теплі светри, ковдри й перевіряємо, чи скоро почнуть гріти батареї, саме час перевірити й осінню лексику. Бо разом із холодом у наше мовлення часто повертаються "сквозняк", "форточка", "отопленіє" та інші уже звичні росіянізми.

І восени таких "побутових" слів набирається чимало. Тому розповідаємо, як їх сказати українською.

Не "сквозняк" і не "форточка" – як говорити українською з настанням холодів

Осінь розфарбовує дерева в золото, приносить ранкову прохолоду й нагадує, що час діставати теплі речі. Разом із нею повертаються й звичні побутові клопоти: як провітрити кімнату, не впустивши холод, чим укутатися та як не змерзнути дорогою на роботу. А заодно – слова, які ми нерідко вживаємо російською, навіть не замислюючись, що в українській є свої відповідники.

Восени таких побутових слів набирається чимало: говоримо про погоду, теплий одяг, опалення й домашні клопоти. І часом навіть не помічаємо, як у нашу мову проскакують росіянізми. Розповідаємо, які українські відповідники варто пригадати. Почнімо з найзвичніших:

сквозняк → протяг. Так називають струмінь повітря, що проходить крізь приміщення, наприклад, коли відчинені вікна або двері розташовані навпроти одне одного. Тож можна сказати: "Не сиди на протязі", "У кімнаті протяг".

Зверніть увагу! В українській мові вислів "на протязі" деколи помилково вживають у значенні "часовий відрізок" через калькування з російської мови. Але правильно вживати українською "протягом" або "упродовж".

Чому казати "на протязі" про час – помилка: дивіться відео від Віктора Дяченка

форточка → кватирка,

подоконник → підвіконня,

обогреватель → обігрівач,

утеплитель → утеплювач,

отоплєніє → опалення.

А тепер – про холод, одяг і домашній затишок

Коли температура падає, дістаємо з шаф теплі речі, вмикаємо опалення й шукаємо, чим зігрітися. І тут теж є слова, які варто замінити:

свитер → светр;

ветровка → вітрівка;

варежки → рукавиці;

перчатки → рукавички;

сапоги → чоботи;

стельки → устілки;

зонт → парасоля;

дождевик → дощовик.

І трішки про погоду:

слякоть → сльота;

грязь – грязюка, бруд, багнюка (залежно від контексту). Водночас в українській слово "грязі", існує в іншому значенні;

лужа → калюжа;

изморось → мряка , мжичка ;

пасмурно → похмуро, хмарно.

І наостанок – про самопочуття. Восени часто кажуть, що когось "продуло" або що він "замёрз" і треба "согреться". Українською природно звучатиме: "мене протягло", "я змерз", "треба зігрітися".

Тож холодний сезон – чудова нагода не лише утеплитися, а й освіжити свою українську. Бо іноді достатньо замінити кілька звичних слів – і звичайна осіння розмова вже звучить зовсім по-українськи.