"Сквозняк", "форточка", "отоплєніє": які слова часто вживають неправильно восени
Поки ми дістаємо теплі светри, ковдри й перевіряємо, чи скоро почнуть гріти батареї, саме час перевірити й осінню лексику. Бо разом із холодом у наше мовлення часто повертаються "сквозняк", "форточка", "отопленіє" та інші уже звичні росіянізми.
І восени таких "побутових" слів набирається чимало. Тому розповідаємо, як їх сказати українською.
Не "сквозняк" і не "форточка" – як говорити українською з настанням холодів
Осінь розфарбовує дерева в золото, приносить ранкову прохолоду й нагадує, що час діставати теплі речі. Разом із нею повертаються й звичні побутові клопоти: як провітрити кімнату, не впустивши холод, чим укутатися та як не змерзнути дорогою на роботу. А заодно – слова, які ми нерідко вживаємо російською, навіть не замислюючись, що в українській є свої відповідники.
Восени таких побутових слів набирається чимало: говоримо про погоду, теплий одяг, опалення й домашні клопоти. І часом навіть не помічаємо, як у нашу мову проскакують росіянізми. Розповідаємо, які українські відповідники варто пригадати. Почнімо з найзвичніших:
сквозняк → протяг. Так називають струмінь повітря, що проходить крізь приміщення, наприклад, коли відчинені вікна або двері розташовані навпроти одне одного. Тож можна сказати: "Не сиди на протязі", "У кімнаті протяг".
Зверніть увагу! В українській мові вислів "на протязі" деколи помилково вживають у значенні "часовий відрізок" через калькування з російської мови. Але правильно вживати українською "протягом" або "упродовж".
Чому казати "на протязі" про час – помилка: дивіться відео від Віктора Дяченка
форточка → кватирка,
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подоконник → підвіконня,
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обогреватель → обігрівач,
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утеплитель → утеплювач,
отоплєніє → опалення.
А тепер – про холод, одяг і домашній затишок
Коли температура падає, дістаємо з шаф теплі речі, вмикаємо опалення й шукаємо, чим зігрітися. І тут теж є слова, які варто замінити:
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свитер → светр;
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ветровка → вітрівка;
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варежки → рукавиці;
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перчатки → рукавички;
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сапоги → чоботи;
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стельки → устілки;
зонт → парасоля;
- дождевик → дощовик.
І трішки про погоду:
слякоть → сльота;
грязь – грязюка, бруд, багнюка (залежно від контексту). Водночас в українській слово "грязі", існує в іншому значенні;
лужа → калюжа;
изморось → мряка, мжичка;
пасмурно → похмуро, хмарно.
І наостанок – про самопочуття. Восени часто кажуть, що когось "продуло" або що він "замёрз" і треба "согреться". Українською природно звучатиме: "мене протягло", "я змерз", "треба зігрітися".
Тож холодний сезон – чудова нагода не лише утеплитися, а й освіжити свою українську. Бо іноді достатньо замінити кілька звичних слів – і звичайна осіння розмова вже звучить зовсім по-українськи.