Чому не "Снєжана": розбираємо українське звучання цього імені

Є імена, які ми начебто знаємо з дитинства, але навіть у них можна знайти мовну загадку. А ще Чому так сталося і яка форма відповідає українській вимові? Розбираємося через походження імені.

Сніжана чи Снєжана? На слух різниця невелика, але для української мови вона принципова. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Снєжана" – що означає це ім’я і як воно звучить українською?

Є імена, які ніби одразу створюють певний образ. А це жіноче ім'я звучить по-зимовому: у ньому вчувається сніг та морозне повітря і щось дуже світле. Втім, його досить часто вимовляють на російський штиб – Снєжана.

А таємниця української вимови – у походженні мені. Ім’я "Сніжана" пов’язують із словом "сніг" та образами зимової природи. Його тлумачать як "сніжна", "та, що народилася взимку", "біла, чиста, як сніг".

Тому зверніть увагу – українською саме "сніг", а не "снєг". Тож правильно українською – Сніжана, а не "Снєжана". Звук "і" тут важливий: саме так ім’я усталене в українській мові.

Існує навіть чоловіча версія імені – Сніжан. Найчастіше чоловіки з цим іменем зустрічаються у Сербії (де воно було серед топ-імен у 1960–1970-х роках), Північній Македонії та Болгарії. А в Україні популярне у Чернівецькій та Закарпатській областях.

У 2011 році ім'я Сніжана було п'ятим за популярністю ім'ям у Північній Македонії. Це слов’янське ім’я, утворене від назви природного явища. Хоча є версія, що воно болгарського походження. У слов’янській антропонімії подібні імена пов’язані з природою, зовнішністю або бажаними рисами людини, як-от – Зоряна, Злата, Калина, Лілія, Роза та інші.

А як лагідно назвати Сніжану?

Цікаво, що це ім'я досить рідкісне. Але це не означає, що не існує пестливих варіантів:

Сніжанка,

Сніжка,

Сніжечка,

Сніжаночка,

Сніжанонька,

Сніжиночка,

Сніжин,

Сніжа.

А серед пестливих варіантів словники пропонують і такі варіанти – Жана, Жанонька, Жаночка, Жануся. Хоча Жанна – це вже самостійне ім'я.

А от Снєжка чи Снєжанка не варто використовувати, бо вони виникають саме через заміну українського "і" на "є".

Звичайно, у близькому спілкуванні люди можуть мати власні домашні форми імені. Тому якщо сама Сніжана звикла до певного звертання, це вже питання особистої мовної звички.