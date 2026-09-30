"Снежана" или "Сніжана"? На слух разница небольшая, но для украинского языка она принципиальна. Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Снежана" – что означает это имя и как оно звучит на украинском языке?

Есть имена, которые как будто сразу создают определенный образ. А это женское имя звучит по-зимнему: в нем слышны снег, морозный воздух и что-то очень светлое. Впрочем, его довольно часто произносят по-русски – Снежана.

А секрет украинского произношения – в происхождении имени. Имя "Сніжана" связывают со словом "сніг" и образами зимней природы. Его толкуют как "снежная", "что родилась зимой", "белая, чистая, как снег".

Поэтому обратите внимание – на украинском именно "сніг", а не "снєг". Так что правильно на украинском – Сніжана, а не "Снежана". Звук "і" здесь важен: именно так имя устоялось в украинском языке.

Существует даже мужская версия имени – Сніжан. Чаще всего мужчины с этим именем встречаются в Сербии (где оно входило в число самых популярных имен в 1960–1970-х годах), Северной Македонии и Болгарии. А в Украине оно популярно в Черновицкой и Закарпатской областях.

В 2011 году имя Снижана было пятым по популярности именем в Северной Македонии. Это славянское имя, образованное от названия природного явления. Хотя существует версия, что оно болгарского происхождения. В славянской антропонимике подобные имена связаны с природой, внешностью или желательными чертами человека, например – Зоряна, Злата, Калина, Лилия, Роза и другие.

А как ласково назвать "Сніжану"?

Интересно, что это имя довольно редкое. Но это не значит, что не существует ласковых вариантов:

Сніжанка,

Сніжка,

Сніжечка,

Сніжаночка,

Сніжанонька,

Сніжиночка,

Сніжин,

Сніжа.

А среди ласковых вариантов словари предлагают и такие варианты – Жана, Жанонька, Жаночка, Жануся. Хотя Жанна – это уже самостоятельное имя.

А вот Снежка или Снежанка использовать не стоит, потому что они возникают именно из-за замены украинского "і" на "є".

Конечно, в близком общении люди могут иметь собственные домашние формы имени. Поэтому если сама "Сніжана" привыкла к определенному обращению, это уже вопрос личной языковой привычки.