Як українською правильно назвати "сосульку": вас здивує кількість варіантів
Зовсім скоро розпочнеться сезон снігу, ожеледиці, відлиги і "сосульок". Смакували їх в дитинстві як льодяники? А в цього явища природи є українська назва.
На календарі зима, тому час звернути увагу на "зимову термінологію" і позбутися з неї русизмів. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує дізнатися, як українською слово "сосулька".
Дивіться також Звикли до "капюшона", а спробуйте використати український варіант: їх кілька
Як же українською назвати "сосульку"
Слово "сосулька", яке часто використовується для позначення явища – є русизмом.
В українській мові є чудовий відповідник – бурулька. Слово "бурулька" тюркського походження – бору (boru), що означає "труба". Споріднене зі словами "буран" і "бурав".
А ще маємо низку діалектичних назв:
- мерзля́к,
- вису́ля,
- вису́лька,
- ко́пень.
Що таке бурулькаЦе крижаний сталактит, який утворюється на краях нависаючих предметів, на скельних виступах, берегових обривах, проводах, галузках дерев і тощо, а також у підземних порожнинах гірських порід при пошаровому наморожуванні води, коли вона повільно стікає або капає. Бурульки зазвичай мають конусоподібну форму з вершиною діаметром кілька міліметрів унизу.
Бурульки / Freepik
Бурульки є джерелом небезпеки, коли звисають з дахів, тому – будьте обережними!
І як же без прикладів з літератури:
"Бурульки, що знай кругом бряжчали, Уже зовсім пообпадали" (Євген Гребінка).
"На вусиках у Чупринівського танули дрібненькі льодові бурульки" (Ярослав Гримайло).
"А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги" (Оксана Іваненко)".