Як українською правильно назвати "сосульку": вас здивує кількість варіантів

Зовсім скоро розпочнеться сезон снігу, ожеледиці, відлиги і "сосульок". Смакували їх в дитинстві як льодяники? А в цього явища природи є українська назва.

На календарі зима, тому час звернути увагу на "зимову термінологію" і позбутися з неї русизмів. У рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує дізнатися, як українською слово "сосулька".

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Як же українською назвати "сосульку"

Слово "сосулька", яке часто використовується для позначення явища – є русизмом.

В українській мові є чудовий відповідник – бурулька. Слово "бурулька" тюркського походження – бору (boru), що означає "труба". Споріднене зі словами "буран" і "бурав".

А ще маємо низку діалектичних назв:

мерзля́к,

вису́ля,

вису́лька,

ко́пень.

Що таке бурулька Це крижаний сталактит, який утворюється на краях нависаючих предметів, на скельних виступах, берегових обривах, проводах, галузках дерев і тощо, а також у підземних порожнинах гірських порід при пошаровому наморожуванні води, коли вона повільно стікає або капає. Бурульки зазвичай мають конусоподібну форму з вершиною діаметром кілька міліметрів унизу.

Бурульки / Freepik

Бурульки є джерелом небезпеки, коли звисають з дахів, тому – будьте обережними!

І як же без прикладів з літератури:

"Бурульки, що знай кругом бряжчали, Уже зовсім пообпадали" (Євген Гребінка).

"На вусиках у Чупринівського танули дрібненькі льодові бурульки" (Ярослав Гримайло).

"А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги" (Оксана Іваненко)". Правильно – бурулька! / Інфографіка ресурсу "Мова – ДНК нації"