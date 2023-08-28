Забудьте про "горящі путівки": як називати тур українською правильно

28 серпня 2023, 17:54
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Українці доволі часто можуть вживати суржик. Навіть розповідаючи один одному про подорожі.

Відомий учитель України і мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" навів приклад красномовного суржику. Це фраза "горяща путівка". 

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Як українською назвати "горящу путівку"

Мовознавець акцентував: сьогодні навчатимемось мови на помилках зовнішньої реклами. Він зауважив: у багатьох містах нашої держави можна побачити таку рекламу: "Мережа магазинів горящих путівок". 

На жаль, власник цієї мережі щедро засіває нашу країну суржиком. Слова "горящий" немає в нашій мові. Так само як "ідущий хлопець" чи "бігуча дівчина",
– наголосив Авраменко.

І додав, що такі слова як "ідучий", "бігучий", "горящий", "починаючий не притаманні українській мові. Вони належать до мови країни-агресора. Таким чином ми грішитимемо суржиком, вживаючи їх.

Натомість мовознавець зауважив: українські відповідники таким словам можна добрати кількома способами. 

  • Перший – описово: не "идущий парень" та "бегущая девушка" – а "хлопець, що йде" та "дівчина, що біжить".
  • Другий – заміна іменником: не "начинающий журналист" – а "журналіст-початківець"; не "потопающий" – а  "потопельник".
  • Третій – заміна прикметником: не "подрастающее поколение" – а "молоде покоління". Також не "горящая путевка" – а "гаряча путівка".


Як українською назвати "горящу путівку" / скриншот відео

Насамкінець Авраменко закликав українців дбати про чистоту своєї мови. 

Автор: Марія Волошин