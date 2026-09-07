Перевірте знання: оприлюднили тести з предметів НМТ-2026

Недавно Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив офіційний звіт за результатами НМТ-2026. У ньому розмістили і тестові завдання цьогорічного мультитесту.

Про це інформує Освіта.ua. Тож усі охочі можуть пройти по два варіанти тестів з математики, української мови та історії України.

Які тести були на НМТ-2026

Ці зразки тестів особливо корисні для майбутніх абітурієнтів. Завдяки цим тестам вони можуть оцінити власний рівень підготовки з предметів, які є обов’язковими для складання.

Після виконання тестів учасник отримає правильні відповіді на всі завдання та розрахований результат у тестових та рейтингових балах.

Окрім цих завдань, для підготовки до важливого іспиту в наступному році можна знайти і демоверсії мультитесту, тренувальні варіанти мультитесту з усіх предметів, завдання з усіх предметів, згруповані за темами, а також тести ЗНО за всі минулі роки.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вибіркове виконання завдань певних типів або тематичних блоків дозволить якісно повторити теми, передбачені чинними програмами ЗНО.

Також такі тренування допоможуть відпрацювати найбільш проблемні розділи та призвичаїтися до роботи в середовищі онлайн-тестувальників.

Тести НМТ-2026:

Раніше ми розповідали, який предмет НМТ-2026 учасники склали найгірше.