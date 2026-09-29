В Україні визначили умови проведення конкурсу "Учитель року-2027"

Міністерство освіти і науки України визначило умови та порядок проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2027". Вчителі змагатимуться цьогоріч у чотирьох номінаціях.

Це будуть такі як «Біологія», «Захист України», «Інформатика» й «Українська мова та література». Про це інформує МОН України.

Як відбуватиметься конкурс

Узяти участь у конкурсі можуть вчителі, які мають понад три роки педагогічного стажу у школі або закладі професійної освіти.

На учасників конкурсу чекає участь у таких етапах:

«Методичний експромт»;

«Методичний практикум»;

«Письмова робота»;

«Тестування»;

«Урок».

У МОН наголошують, що випробування спрямовані на виявлення різних складників професійної майстерності конкурсантів: предметно-методичної, психолого-педагогічної, комунікативної, цифрової, оцінювально-аналітичної, проєктувальної, рефлексивної та інноваційної компетентностей, здатності ухвалювати й обґрунтовувати педагогічні рішення.

Реєстрація охочих узяти участь у конкурсі триватиме з 18 жовтня до 9 листопада 2026 року на офіційній сторінці конкурсу, у розділі «Реєстрація 2027».

Перший тур (в областях та місті Києві) відбудеться протягом грудня 2026 року – лютого 2027 року.

Другий тур (на загальнодержавному рівні) відбудеться у квітні-травні 2027 року.