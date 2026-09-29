Это будут такие номинации, как "Биология", "Защита Украины", "Информатика" и "Украинский язык и литература". Об этом сообщает МОН Украины.
Как будет проходить конкурс
Принять участие в конкурсе могут учителя, имеющие более трех лет педагогического стажа в школе или учреждении профессионального образования.
Участников конкурса ждут следующие этапы:
"Методический экспромт";
"Методический практикум";
"Письменная работа";
"Тестирование";
"Урок".
В МОН отмечают, что испытания направлены на выявление различных составляющих профессионального мастерства конкурсантов: предметно-методической, психолого-педагогической, коммуникативной, цифровой, оценочно-аналитической, проектной, рефлексивной и инновационной компетенций, способности принимать и обосновывать педагогические решения.
Регистрация желающих принять участие в конкурсе продлится с 18 октября по 9 ноября 2026 года на официальной странице конкурса, в разделе "Регистрация 2027".
Первый тур (в областях и городе Киеве) состоится в период с декабря 2026 года по февраль 2027 года.
Второй тур (на общегосударственном уровне) состоится в апреле-мае 2027 года.
Ранее мы сообщали, что объявили 10 претендентов на звание лучшего учителя 2026 года.