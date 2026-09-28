"Всередині є люди": очільник МОН відреагував на удар росіян по будівлі НАН України

Сьогодні, 28 вересня, росіяни вкотре били по Києву. Є влучання по будівлі Національної академії наук України.

Внаслідок удару ворожого дрона виникла пожежа. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник МОН України Андрій Бутенко.

Що написав міністр освіти і науки

Посадовець повідомив, що всередині будівлі є люди. На місці вже працюють рятувальники. За попередньою інформацією, одна людина загинула, також є постраждалі.

Бутенко також висловив співчуття рідним і близьким жертв цієї атаки.

Унаслідок атаки пошкоджено також один із корпусів Міністерства освіти і науки України. Серед працівників міністерства постраждалих немає,

– додав міністр.

І додав, що Росія продовжує цілеспрямований терор проти цивільних.

Під щоденними ударами опиняються й українські освіта та наука. Ворог б’є по дитячих садках, школах, коледжах, університетах і наукових установах. Руйнуючи освітню та наукову інфраструктуру, Росія намагається залякати дітей, батьків, освітян і науковців, порушити освітній процес та нормальну роботу наших установ,

– заявив очільник МОН.



Атака на будівлю НАН України / фото з телеграм-каналу Андрія Бутенка

Посадовець при цьому наголосив, що безпека має залишатися пріоритетом при організації освітнього процесу чи роботи установ, відповідно до безпекової ситуації. І подякував рятувальникам, медикам та всім службам, які щоденно працюють на місцях.

Що кажуть у МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга також відреагував на цей удар росіян.

Цинізму Росії немає меж. Наукова установа, у якій під час робочого дня перебувало багато людей, стала черговою мішенню російського терору,

– акцентував він.

І наголосив, що Росія свідомо розширює межі того, що, на її думку, світ готовий терпіти. За його словами, кожен напад, який залишається без рішучої відповіді, лише заохочує наступний. Тому Україні терміново потрібні додаткові ракети-перехоплювачі для захисту міст. Варто застосувати також жорсткіші санкції, щоб позбавити Росію ресурсів для війни.

Росія має зрозуміти: кожен удар матиме наслідки. Ціна нападів на цивільних людей України повинна стати нестерпною для агресора,

– наголосив Сибіга.

І закликав ЮНЕСКО – організацію, покликану, зокрема, захищати науку та наукову спільноту, – позбавити державу-агресора права голосу та права бути обраною до будь-яких керівних чи робочих органів.

Що відомо про атаку на будівлю НАН у Києві