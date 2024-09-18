Кремінь заявив про посилення відповідальності за спілкування неукраїнською у школі

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявив, що відповідальність освітян щодо застосування державної мови у межах освітнього процесу треба посилити. Зауважимо, що педагоги у школах повинні спілкуватися українською не лише на уроках, а й на перервах та між собою.

Так, мовний омбудсмен на своїй сторінці у фейсбуці наголосив: кожен учитель відповідальний за утвердження української мови як державної. І нагадав, що його Секретаріат продовжує отримувати звернення про порушення Закону про державну мову в сфері освіти.

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Кремінь заявив про посилення відповідальності за мову у школах

Уповноважений наголосив: мова освітнього процесу – державна.

Оскільки освітній процес охоплює всі види діяльності, що відбуваються на території навчального закладу, українська має лунати не лише на уроках, а й на перервах, у виховній роботі, на батьківських зборах, в бібліотеці, спортзалі чи бомбосховищі. Вчителі зобов'язані неухильно послуговуватись державною мовою, зміцнюючи повагу здобувачів освіти до основ національної ідентичності,

– акцентував Кремінь.

І додав: освітяни відповідальні за майбутнє нашої держави також. За його словами своїм прикладом, досвідом і мудрістю педагоги плекають і зміцнюють фундамент України.

Зверніть увагу! Відповідно до пункту 14 частини першої статті 9 мовного Закону педагоги зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків.

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