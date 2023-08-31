Як навчатимуться студенти різних вишів Львова у межах навчального року 2023 – 24
Джерело:Твоє місто
Очільники вишів можуть самостійно визначати формат навчання у новому навчальному році. А він для більшості студентів стартує вже 1 вересня.
Так, студенти вишів у місті Лева здебільшого навчатимуться очно або у змішаному форматі. Детально про навчання у львівських ЗВО читайте далі.
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Як навчатимуться студенти різних вишів Львова
ЛНУ імені Івана Франка
У Львівському національному університеті імені Івана Франка студенти 1 – 3 курсів з 1 вересня навчатимуться очно, 4-го – у змішаному форматі. Для другого курсу магістратури заняття проводитимуть в змішаному форматі, а перший курс розпочне навчання з 7 вересня в такому ж форматі.
- "Львівська політехніка"
У "Львівській політехніці" студенти 1 – 4 курсів навчатимуться офлайн. Перший-другий курс здобуватиме освіту у першу зміну, 3 – 4 курс – у другу. Магістранти та аспіранти навчатимуться за змішаною формою: лекції відбуватимуться онлайн, практичні заняття – в аудиторіях.
Що цікаво, тепер у виші не буде великих перерв між парами. П'ятихвилинні перерви скасували, тож пара триватиме безперервно 1 годину 20 хвилин.
- ЛНМУ імені Данила Галицького
У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького новий навчальний рік стартує 1 вересня у змішаному форматі. Лекції відбуватимуться онлайн, практичні та лабораторні заняття – в аудиторіях.
- Львівський лісотехнічний університет
У Національному лісотехнічному університеті України навчальний рік стартує 4 вересня в очному форматі для всіх студентів.
- Академія друкарства
В Українській академії друкарства студенти 1 курсу навчатимуться в аудиторіях. Детальніше про формат навчання в інших студентів декани повідомлять на зустрічах.
- Львівський університет природокористування
У Львівському національному університеті природокористування навчання також відбуватиметься офлайн.А про те, коли розпочинається навчання у вишах України, читайте тут.