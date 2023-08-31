Як навчатимуться студенти різних вишів Львова у межах навчального року 2023 – 24

31 серпня 2023, 20:55
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Джерело:

Твоє місто

Очільники вишів можуть самостійно визначати формат навчання у новому навчальному році. А він для більшості студентів стартує вже 1 вересня.

Так, студенти вишів у місті Лева здебільшого навчатимуться очно або у змішаному форматі. Детально про  навчання у львівських ЗВО читайте далі. 

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Як навчатимуться студенти різних вишів Львова

  • ЛНУ імені Івана Франка

У Львівському національному університеті імені Івана Франка студенти 1 – 3 курсів з 1 вересня навчатимуться очно, 4-го – у змішаному форматі. Для другого курсу магістратури заняття проводитимуть в змішаному форматі, а перший курс розпочне навчання з 7 вересня в такому ж форматі.

  • "Львівська політехніка"

У "Львівській політехніці" студенти 1 – 4 курсів навчатимуться офлайн. Перший-другий курс здобуватиме освіту у першу зміну, 3 – 4  курс – у другу. Магістранти та аспіранти навчатимуться за змішаною формою: лекції відбуватимуться онлайн, практичні заняття – в аудиторіях.

Що цікаво, тепер у виші не буде великих перерв між парами. П'ятихвилинні перерви скасували, тож пара  триватиме безперервно 1 годину 20 хвилин. 

  • ЛНМУ імені Данила Галицького

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького новий навчальний рік стартує 1 вересня у змішаному форматі. Лекції відбуватимуться онлайн, практичні та лабораторні заняття – в аудиторіях.

  • Львівський лісотехнічний університет

У Національному лісотехнічному університеті України навчальний рік стартує 4 вересня в очному форматі для всіх студентів.

  • Академія друкарства 

В Українській академії друкарства студенти 1 курсу навчатимуться в аудиторіях. Детальніше про формат навчання в інших студентів декани повідомлять на зустрічах.

  • Львівський університет природокористування

У Львівському національному університеті природокористування навчання також відбуватиметься офлайн. 

А про те, коли розпочинається навчання у вишах України, читайте тут.
Автор: Марія Волошин