Історії про Ратушного та вправи, придумані в окопах: як вчитель-воїн написав підручник смс-ками

Вінницький вчитель Тарас Ткачук з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну від окупантів. Але думки про розвиток учнів не покидали його навіть в окопах.

Вінницький вчитель, який зумів створити підручник, воюючи на передовій, раніше вже сколихнув український медіапростір. Втім, в історії тепер є продовження: у друк пішли перші 40 тисяч примірників цього підручника, які з 1 вересня вже надійдуть в українські школи.

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Як вчителю вдалося написати підручник на війні

За словами Тараса Ткачука, ця книга для нього вже не перша, але – особлива. Саме думки про підручник допомагали йому перебувати у бліндажах та окопах.

Думка про книжку прийшла до нього, коли він боровся з окупантами на Авдіївському напрямку.

Коли ти дивишся на дерево і: "О, про дуб можна написати гарну вправу". Дивишся, як на твоїх очах зникають населені пункти, і думаєш, що, напевно, треба писати про щось глобальніше,

– розповів педагог.

Усі вправи та завдання колезі довелося відправляти смс-ками. Через це усі вправи мають до 70 слів – саме стільки поміщається у велике повідомлення. Коли випадала нагода, то педагог радився з іншими вчителями онлайн.

Багато історій у підручнику про героїчних українських бійців, наприклад, Романа Ратушного.

Хлопець, в якого були великі перспективи, пішов у розвідку і загинув, ми написали про нього з розрахунком, що про таких героїв діти повинні знати,

– впевнений Тарас Ткачук.

Педагог переконаний, що освіта так само важлива, як і зброя. Після звільнення Херсона він на власні очі бачив підручники росіян, які вони друкували ще задовго до повномасштабного вторгнення та окупації.