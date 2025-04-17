Великдень чи Пасха: як правильно назвати свято українською

У 2025 році православні і католики святкують Великдень в один день – 20 квітня. Така ситуація трапляється не часто, адже відзначають вони це свято за різними календарями.

24 Канал при цьому розповість, чи можна називати Великдень в Україні Пасхою. Також підкажемо, як ще називають одне із найбільших релігійних свят у році.

Дивіться також Є давня традиція: як українці вітають одні одних з Вербною неділею

Пасха чи Великдень – як правильно

У більшості словників української мови знаходимо назву "Великдень" – тобто "Великий день".

Відомий український мовознавець та вчитель Олександр Авраменко зазначає, що у словнику української мови Бориса Грінченка слово "ПасХа" відсутнє як назва Великодня. Також він уточнив, що "Пасха" означає "Пейсах", "Песах" – а це іудейське свято.

Однак не всі мовознавці з ним погоджуються. Літератор та кандидат філологічних наук Роман Дубровський каже, що в інших словниках слово "Пасха" є.

"Пасху" на позначення Великодня можна знайти і в Академічному тлумачному словнику української мови.

Загалом мовознавці зазначають, що поняття "Пасха" має глибоке дохристиянське коріння.

Християнська Пасха символізує утвердження перемоги добра над злом, життя над смертю, вічних цінностей над тимчасовими.

Дивіться також Ви могли навіть не задумуватися: чому саме яйце – символ Великодня

Як ще називають Великдень

Церковний варіант назви цього свята – Воскресіння Христове. Також ця назва трапляється в урочистому стилі та художніх творах.

Українці також можуть називати Великдень Паскою. Ця назва побутує у розмовній мові. Однак паскою українці таки звикли називати великодній хліб.