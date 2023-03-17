Коли школярі у Полтаві та Каневі підуть на весняні канікули

У більшості шкіл Полтавщини весняні канікули розпочнуться наприкінці березня. У Каневі учні відпочиватимуть від навчання у квітні.

Тривалість канікул становить 7 – 9 днів. Точні дати відпочинку від навчання школярів Полтавщини та Канева читайте на 24 Каналі.

Важливо Весняні канікули у школах України 2023: коли та скільки відпочиватимуть учні

Коли весняні канікули у школах Полтавщини

На Полтавщині кожна школа самостійно визначає дати весняних канікул, повідомили у Полтавській ОВА.

Учні Карлівської, Кременчуцької, Мартинівської, Сенчанської та Сергіївської громад відпочиватимуть з 20 до 26 березня.

У Глобинській, Градизькій та Оржицькій весняні канікули триватимуть з 3 по 9 квітня, у Лохвицькій громаді – з 10 по 16 квітня.

Учні решти шкіл на відпочинок підуть в останній тиждень березня. У 51 закладі освіти весняні канікули триватимуть упродовж 27 березня – 2 квітня.

Коли відпочиватимуть учні у Каневі

Весняні канікули у школах Канева триватимуть з 1 до 9 квітня, інформує пресслужба Канівської міськради.

Так, діти відпочиватимуть 9 днів з урахуванням двох вихідних. На навчання підуть 10 квітня.

До слова, змінити дати канікул пов'язана із рекомендаціями обласного управління освіти, аби зекономити світло.

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