Вік учасників НМТ-2026 вражає: найстаршому – 73 роки

Цьогоріч офіційні результати НМТ, необхідні для вступу у виші, отримали понад 329 тисяч осіб. Загалом учасниками тестування були люди різного віку.

Наймолодшому учаснику НМТ 2026 року було 14 років, а найстаршому – 73. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти в офіційному звіті про проведення цьогорічного НМТ.

Який вік учасників НМТ у 2026 році

Найбільшою віковою категорією за кількістю учасників традиційно є 17-річні випускники шкіл. Таких було майже 153 тисячі.

Також відчутною є група 18-річних учасників – їх було понад 102 тисячі, та 19-річних – понад 17 тисяч осіб.

Вікові групи від 20 до 26 років представлені орієнтовно від 2 до 6 тисяч учасників кожного року.

Водночас наймолодшому учаснику НМТ у 2026 році було 14 років, а найстаршим – 67, 68 і 73 роки.

Цікаво Цьогоріч двоє учасників національного мультитесту склали іспит на максимальні 800 балів. Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Окрім львів'янина, такий результат підкорився учневі з Чернігівщини. Це Іван Прудько – випускник Ніжинського ліцею міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя.

Скільки осіб не склали НМТ-2026