Вік учасників НМТ-2026 вражає: найстаршому – 73 роки
Цьогоріч офіційні результати НМТ, необхідні для вступу у виші, отримали понад 329 тисяч осіб. Загалом учасниками тестування були люди різного віку.
Наймолодшому учаснику НМТ 2026 року було 14 років, а найстаршому – 73. Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти в офіційному звіті про проведення цьогорічного НМТ.
Який вік учасників НМТ у 2026 році
Найбільшою віковою категорією за кількістю учасників традиційно є 17-річні випускники шкіл. Таких було майже 153 тисячі.
Також відчутною є група 18-річних учасників – їх було понад 102 тисячі, та 19-річних – понад 17 тисяч осіб.
Вікові групи від 20 до 26 років представлені орієнтовно від 2 до 6 тисяч учасників кожного року.
Водночас наймолодшому учаснику НМТ у 2026 році було 14 років, а найстаршим – 67, 68 і 73 роки.
Цікаво Цьогоріч двоє учасників національного мультитесту склали іспит на максимальні 800 балів. Один із них – випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук. Окрім львів'янина, такий результат підкорився учневі з Чернігівщини. Це Іван Прудько – випускник Ніжинського ліцею міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя.
Скільки осіб не склали НМТ-2026
- Цьогоріч 48 590 учасників (14,8%) НМТ провалили тестування.
- Вони не набрали необхідної кількості балів хоча б з одного предмета.
- За підсумками тестування, 280 797 учасників (85,2%) подолали поріг з усіх чотирьох предметів.
- Загалом цьогоріч на НМТ зареєструвалися майже 360 тисяч учасників. Участь у тестуванні взяли 329 тисяч осіб.
- Найвищий середній результат серед усіх предметів НМТ-2026 зафіксували з німецької мови – 156 балів.
- Найнижчий – з математики: 131,9 бала.