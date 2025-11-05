"Підвищуємо стандарти": чи поступається українська вища освіта європейській

За якістю змісту й результатами українська вища освіта не поступається загальноєвропейській. В окремих напрямах навіть випереджає.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.

Чи краща європейська вища освіта за українську?

Українські студенти й викладачі демонструють те, чого сьогодні особливо бракує світу, – життєстійкість і здатність працювати в умовах невизначеності, наголошує посадовець.

Саме війна навчила нас швидко перебудовувати формати, берегти безперервність навчання, тримати високі академічні вимоги та будувати партнерства з університетськими альянсами Європи. Це дає випускникам не лише фах, а й зрілі навички командної роботи, управління ризиками, стресостійкість – компетентності, які безпосередньо конвертуються в успішну кар'єру,

– каже він.

І додає: те, де ми історично відставали, – це комфортні, сучасні освітні середовища. Мовиться про кампуси нового типу, наукові лабораторії, гуртожитки, інклюзивні простори.

Саме тому сьогодні наш фокус – створення безпечних освітніх просторів, модернізація дослідницького обладнання, поетапне оновлення інфраструктури разом із громадами та партнерами. Це не про "красиві стіни" – це про підтримку якості та залучення талантів,

– зазначає заступник Лісового.

Отже, за його словами, різниця – у рівні комфорту середовищ, над яким МОН системно працюватиме.

Ми не змагаємося з Європою – ми разом із нею підвищуємо стандарти та навіть спільні університетські простори, гідні наших студентів і викладачів. Це і є мій підсумок,

– резюмував Трофименко.

Як триває модернізація мережі вишів?