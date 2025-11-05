"Підвищуємо стандарти": чи поступається українська вища освіта європейській
За якістю змісту й результатами українська вища освіта не поступається загальноєвропейській. В окремих напрямах навіть випереджає.
Про це заявив заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко РБК-Україна. Про це інформує 24 Канал.
Чи краща європейська вища освіта за українську?
Українські студенти й викладачі демонструють те, чого сьогодні особливо бракує світу, – життєстійкість і здатність працювати в умовах невизначеності, наголошує посадовець.
Саме війна навчила нас швидко перебудовувати формати, берегти безперервність навчання, тримати високі академічні вимоги та будувати партнерства з університетськими альянсами Європи. Це дає випускникам не лише фах, а й зрілі навички командної роботи, управління ризиками, стресостійкість – компетентності, які безпосередньо конвертуються в успішну кар'єру,
– каже він.
І додає: те, де ми історично відставали, – це комфортні, сучасні освітні середовища. Мовиться про кампуси нового типу, наукові лабораторії, гуртожитки, інклюзивні простори.
Саме тому сьогодні наш фокус – створення безпечних освітніх просторів, модернізація дослідницького обладнання, поетапне оновлення інфраструктури разом із громадами та партнерами. Це не про "красиві стіни" – це про підтримку якості та залучення талантів,
– зазначає заступник Лісового.
Отже, за його словами, різниця – у рівні комфорту середовищ, над яким МОН системно працюватиме.
Ми не змагаємося з Європою – ми разом із нею підвищуємо стандарти та навіть спільні університетські простори, гідні наших студентів і викладачів. Це і є мій підсумок,
– резюмував Трофименко.
Як триває модернізація мережі вишів?
- Процес укрупнення університетів в Україні не припиняли.
- У мережі Міністерства освіти і науки України зараз є понад 120 вишів.
- Зараз відбувається реорганізація закладів в Кам'янці-Подільському та Умані.
- Є міста, де населення 20 – 30 тисяч, а там – декілька закладів вищої освіти. Ми розуміємо, що ця мережа неефективна щодо кількості. Щоб ефективно розпоряджатися ресурсом і передбачати кошти на розвиток, оптимізація необхідна, розповів заступник міністра освіти і науки з питань вищої освіти Микола Трофименко.