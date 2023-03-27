Освітній фронт: чому вигорають вчителі та що робити з відсутністю мотивації в учнів

Більшість українських школярів відчувають стрес чи мають психологічну травму через війни. Зокрема, в дітей помітна підвищена тривожність і стурбованість, менше мотивації до навчання. Самі вчителі теж виснажені, близько половини з них відчувають професійне вигорання.

Освітня фундація GoGlobal провела опитування, щоб оцінити кризові виклики, які постали перед освітою. Там помітили, що у нинішніх умовах діти швидко подорослішали і стали більш серйозними.

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В учнів відсутня мотивація

Проте діти також відчувають стрес:

24% учнів мають ознаки тривожності та стурбованості,

22% учнів не мають мотивації до навчання, це проявляється у розгубленості і неуважності.

Експерти припускають, що ці втрати вже є і продовжуватимуться надалі. Це стосується якості навчання, нестачі освітян, неповернення дітей з-за кордону та відсутності там можливості навчатися за українськими програмами.

Що можливо зробити в цій ситуації? Можна запровадити індивідуальні адаптаційні програми, позашкільні програми, розвиток мережі цифрових освітніх центрів і, звісно, працювати з формуванням стресостійкості.

Також можна залучити батьків до навчального процесу. Школа, вчитель, дитина й батьки мають бути однією командою, адже в результаті цього співробітництва зацікавлені всі учасники.

Вчителі мають вигорання

Рівень психологічної стабільності вчителів також потребує особливої уваги. Адже вони мають продовжувати навчати дітей, а також мотивувати їх здобувати ці знання.

Опитування показало негативні дані:

майже 80% опитаних освітян говорять про зростання завантаженості,

54% вчителів відчули на собі стан професійного вигорання,

46% визначили психологічну підтримку потребою номер один для власної школи.

Тож, у школах бажано проводити спеціальні психологічні тренінги для вчителів та дітей. Психологічна підтримка є першочерговою потребою серед вчителів, попри те, що часто освітяни не визнають потребу в цьому. Вони намагаються показати, що самі з усім впораються.

Крім того, більше третини освітян потребують знань про те, як діяти в екстремальних ситуаціях та як допомогти дітям. Крім цього, вчителям не вистачає вміння справлятися із власним стресом.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Фахівці зазначають, що якщо ситуація в українській школі не влаштує родини, то вони можуть зробити вибір на користь іноземних шкіл. Тож, потрібно напрацювати освітню систему, яка здатна інтегрувати дітей, які навчались у зовсім різних обставинах.

Раніше ми розповідали, що стрес може вплинути на бажання дитини навчатися, але є кілька способів мотивувати її. Нижче читайте три важливі речі, що мають робити батьки, якщо дитина відчуває стрес: