До 60% українських дітей думають про виїзд за кордон, – дослідження

До 60% дітей і підлітків в Україні розглядають можливість виїзду за кордон. А 18% не бачать перспектив для професійного розвитку у своїй громаді.

І лише менш як 1% опитаних назвали профорієнтацію у школі головним чинником вибору професії. Такі результати національного дослідження представили на форумі в Києві, повідомляє МОН.

Чи хочуть діти залишитись в Україні

За даними проведеного дослідження, 65% дітей дізнаються про професії із соцмереж, а 51% – від родини.

За перший рік національного пілотування системи профорієнтації до відповідних заходів долучилися понад 61 тисяча учнів та учениць 8–9 класів. Партнерами стали майже 3 тисячі підприємств, установ та організацій.

Наразі пілотування охоплює понад 500 територіальних громад у 24 областях нашої держави, уточнює НУШ.

У межах проєкту DECIDE підготували понад 400 кар’єрних координаторів у громадах і понад 390 учасників обласних координаційних груп при обласних військових адміністраціях. На місцевому та регіональному рівнях також розробили плани впровадження системи профорієнтації.

Наступним етапом стане підготовка фахівців, які допомагатимуть школярам визначатися з майбутньою професією безпосередньо в закладах освіти.

У співпраці з Цюрихським педагогічним університетом уже триває підготовка менторів. Надалі вони долучаться до навчання 15 тисяч кар’єрних освітніх радників, які працюватимуть з учнями 7–9 класів у школах по всій Україні.