"Все йде своїм чередом": як не калькувати цю відому фразу
Начебто кожне слово знайоме, а фраза все одно видає кальку. Особливо це помітно у вислові "все йде своїм чередом".
То як же українською сказати цю просту думку, розповідаємо з посиланням на "Словопедію".
"Всє іде своїм чередом" – як сказати українською?
У житті багато чого відбувається у своєму порядку: пора змінює пору, події приходять одна за одною, а справи поступово рухаються вперед. Такі події хочеться прокоментувати однією влучною фразою. Зокрема, можна почути – "усе йде своїм чередом".
Звучить зрозуміло, але це калькування російського вислову, який не варто перекладати дослівно, бо українською природніше сказати інакше.
Якщо йдеться про те, що події розвиваються у звичному порядку, усе відбувається, як має бути, то ось кілька влучних варіантів:
- усе йде своєю чергою;
- життя йде своєю чергою;
- усе йде своїм ладом;
- усе йде як ішло;
- усе іде своїм звичаєм;
- усе відбувається як звичайно.
Найближчий до російського вислову варіант – "усе йде своєю чергою".
Тож російське "черед" у вислові "всё идёт своим чередом" не варто переносити в українську як "череда". Тут нам потрібна саме – "черга".
В українській "черга" – це не тільки люди, які чекають біля каси чи на зупинці. Це ще й послідовність, порядок, певний перебіг подій. Тому ми цілком природно кажемо: "усе йде своєю чергою", тобто відбувається у своєму порядку, як і має відбуватися.
Таке значення фіксує і Словник української мови. Наприклад: "Не варто поспішати: усе йде своєю чергою".
Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
А якщо хочеться передати думку ще простіше й розмовніше:
"Життя йде собі".
"Справи йдуть собі, як ішли".
Цікаво! В українській мові є схоже слово – "череда". Передусім це гурт, стадо тварин, які йдуть або пасуться разом: "череда корів повільно поверталася з пасовища". "Череда" – це також відома лікарська рослина.
Ця рослина – череда / Вікіпедія
Українська тут має не один варіант – і це чудова нагода не перекладати фразу слово в слово, а підібрати вислів, який справді живе в нашій мові.